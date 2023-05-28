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回歸家庭贏夥伴信賴感 創業家胡立民助特殊兒接軌主流

記者江碩涵
矽谷知名創業家胡立民說，這一輩子他創了很多業，但最成功的就是華人特殊兒童之友（Friends of Children with Special Needs）機構。（記者葛歆睿／攝影）
矽谷知名創業家胡立民說，這一輩子他創了很多業，但最成功的就是華人特殊兒童之友（Friends of Children with Special Needs）機構。（記者葛歆睿／攝影）

矽谷灣區知名創業家胡立民說，這一輩子他創了很多業，但最成功的就是「華人特殊兒童之友」（Friends of Children with Special Needs）這一機構，不僅讓他的自閉症小孩能找到自己的位置，讓更多特殊兒童能與主流社會接軌，同時也服務了各族裔的孩子，成為矽谷民族大熔爐縮影，讓他內心相當感動。

創業歷程 發現兒患自閉症

矽谷灣區知名創業家胡立民，1984年自台大電機系畢業，當完兵就到柏克萊加大攻讀電腦博士，博士畢業到IBM繼續做研究工作。他說，當時以為自己會一直在研究領域，直到某日教授來找他並對他說，為何不到業界工作，比在學術界好賺多了。於是他心一橫，辭掉研究工作，在業界工作兩年，就開始與朋友創業開科技公司。

在這麼多科技公司之中，胡立民1998年創辦的Ellie Mae科技公司，之後上市於2019年以37億元被私募公司收購，獲得巨大的成功，也成為矽谷華裔成功創業的典範。胡立民不僅成功創業發了大財，他同時也擔任全球玉山科技協會理事長、矽谷美華科技商會會長，以及華人特殊兒童之友（FCSN）的創辦人，在矽谷華裔社團中，相當活躍。

胡立民1998年創辦Ellie Mae科技公司，之後上市，2019年以37億元被...
胡立民1998年創辦Ellie Mae科技公司，之後上市，2019年以37億元被私募公司收購，獲得巨大的成功。（胡立民提供）

「華人特殊兒童之友」的創立過程也有段故事。胡立民回憶，當時科技業才創業兩年，他與猶太裔夥伴正積極拓展事業，但就在這時也發現兒子患有自閉症。他當時有兩個考慮，第一是趕快衝刺賺錢，以後再好好照顧兒子；另一個則是放下工作，立刻回家陪孩子早期治療，讓孩子度過五歲前的治療黃金關鍵期。

最後，胡立民決定回歸家庭。於是他對創業夥伴說：「抱歉，我家裡有個更重要的Startup（創業），我得回家。」胡立民說，他的猶太人夥伴及所有同事都支持他的想法，並鼓勵他趕緊把握時機。

果然，過了兩年後，兒子突然會說話了，早療也有成效了。這時，他才返回公司。回到公司後，沒想到他得到更多人的尊敬，也得到猶太裔夥伴更強的信賴感。猶太裔相當重視家庭，他們也更看中同樣重視家庭的胡立民。

胡立民與兒子合影，兒子在2歲時被診斷為自閉症，胡立民毅然決然放下手邊工作，奔回家...
胡立民與兒子合影，兒子在2歲時被診斷為自閉症，胡立民毅然決然放下手邊工作，奔回家陪伴孩子早療。（胡立民提供）

學會溝通 突破亞裔天花板

胡立民在科技業打滾逾30年，看到各種成功或失敗的案例。他認為，重視家庭、溝通、團隊合作，是他創業成功的關鍵。他說，矽谷亞裔人口比率非常高，但為何亞裔，尤其是華裔，都只能當工程師或中低階主管，很少看到華裔擔任頂尖科技公司的高階主管或執行長，重要原因就是團隊溝通的能力。

胡立民分析，許多工程師，尤其是台大電機系高材生，都很努力地開發程式，悶著頭工作到半夜，技術強得不得了，但只要一遇到升遷問題就輸人一等，原因就是溝通能力沒達標。他說，許多人不懂得團隊合作，無法溝通、不懂如何行銷自己的產品，沒有聰明工作（work smart）的技巧。

當胡立民看多了這些工程師弊病後，他決定要全然相信事業夥伴，放手信任團隊，自己回歸家庭，此舉也讓主流果夥伴、猶太裔等豎起大拇指，更加信賴他。他說，亞裔、華裔聰明、好學、勤奮，有很多優點，但也要懂得如何拿捏溝通、人際及家庭和諧，才有機會突破亞裔的無形天花板，才有機會融入主流社會，往上爬到更高的位置。

服務各族裔 成民族大熔爐

他與其他家庭共同創辦華人特殊兒童之友，也是用同樣的理念。胡立民說，剛開始陪伴孩子早療時，他與其他幾個家庭參與活動，一起陪特殊兒們成長歡笑，等小孩終於開口講話了，他想回饋社會，於是聯合好幾個家庭創辦機構，希望讓特殊兒永遠有家可以回去。他在機構擔任募款主席，三年內募到300萬美元，他的非營利機構募款能力跟新創公司募資能力一樣高超。

2006年華人特殊兒童之友成立第一座中心，50個員工進駐、照顧了數百位特殊孩子。胡立民說，當時擔任理事長六年，他的目標就是希望組織可自給自足、參與當地政府標案，讓非營利機構永續經營。

胡立民募款募到了300萬元，2006年華人特殊兒童之友在佛利蒙成立第一座中心，此...
胡立民募款募到了300萬元，2006年華人特殊兒童之友在佛利蒙成立第一座中心，此為動土典禮。（胡立民提供）

建立機構永續經營過程中，他也努力地讓特殊亞裔家庭在矽谷也有發光發熱的時刻。他說，許多家庭面對特殊孩子時都愁雲慘霧，但機構集結了各種力量，讓更多家庭接觸早療，孩子有更多發揮長才的空間，也讓有需要的家庭可以尋求資源，展現了團結就是力量。

更重要的是，華人特殊兒童之友在矽谷，雖然機構中文名有華人兩字，但英文只有「Friends of Children with Special Needs」，並沒有特別加強華裔色彩，中心內有各族裔的孩子，也使用英語授課，能順利地與美國主流社會結合在一起，成為矽谷大熔爐的縮影，讓他的內心非常感動。

胡立民說，他一直以來都抱持著不僅要照顧自己的小孩，更要將力量回饋給社會、努力替弱勢團體發聲的信念，也因為正向積極的理想，主流社會回饋了更多支持與尊重。

華人特殊兒童之友努力地讓特殊家庭在矽谷也有發光發熱的時刻。（胡立民提供）
華人特殊兒童之友努力地讓特殊家庭在矽谷也有發光發熱的時刻。（胡立民提供）

融入主流 別自己單打獨鬥

「成功要靠努力，但無法靠自己單打獨鬥，而要靠人際關係及不斷的學習，以及各種合作，才有機會迎來更多勝利。」同樣的信念，也推展到與其他族裔、主流社會相處的問題。

胡立民鼓勵大家，要努力融入主流社會。他說，30多年前他剛畢業在IBM工作，每天中午台灣工程師們都自己坐一圈吃飯，用中文聊天，一直在自己的舒適圈；過了一陣子其他族裔的人就會覺得，你們有自己的族裔，根本打不進去，是外來團體，而被笑做「China Town」。這樣永遠無法與其他族裔的人合作，相當可惜。

胡立民後來創業成功，他認為，最重要的關鍵就是他懂得與美國人、其他族裔的人打交道。他說，科技業要打美國市場，一定要找懂得美國的人、能與美國的銀行打交道的人，於是他與猶太裔好友，一人負責技術、一人負責市場與銀行，很快地就建立起最強大的團隊了。

在科技業逾30年，胡立民說，他看過這麼多科技團隊，最成功的就是多元包容性最強的團隊，最好團隊裡面有女性、亞裔、美國主流、非裔、各個族群，因為每個族群的個性與擅長的能力都不同。團隊愈多元、愈容易迸出火花，而這也是胡立民無論是科技業或非營利事業，都能成功的最大秘訣。

矽谷 亞裔 華人

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