劉徐珍妮創辦華人博物館 弘揚亞裔「有使命感」

劉徐珍妮2017年在華府創辦美國華人博物館，「我們要講述自己的故事」。（記者張筠 / 攝影）

35年前從中國來到美國的劉徐珍妮(Jenny Liu)，2017年在華府市中心創辦了美國華人博物館 (Chinese American Museum)，她認為亞裔 在美不應故步自封，雖是少數族裔，但仍要以自己獨特的文化和故事為榮，「若我們不弘揚自己的文化，還有誰來替我們宣傳呢？」她對亞裔文化有一種使命感，除了積極提升亞裔在主流社會的能見度，更推動新一代亞裔對自身文化的認同和理解。

影片來源：世界新聞網

劉徐珍妮創辦博物館前，在印第安納波利斯(Indianapolis)致力於國際貿易，也從事電影、電台事務，五年前原打算退休，後來受友人邀請躋身公益事業，舉家搬遷至華府，在市中心創辦了美國華人博物館。

「當時幾位在香港和上海的朋友計畫到美國做公益事業，他們問我什麼領域最適合，我想做博物館是最好的，我自己在旅行時也很喜歡參觀博物館，了解藝術、歷史和文化」，劉徐珍妮說她很早就有創辦一間專屬華人之博物館的想法，「不僅是為宣傳華人在美國的發展歷史，同時也讓當今亞裔對美國社會的貢獻更為人熟知，並多方面展現中國文化。」

華府美國華人博物館宣傳華人在美國的發展歷史，以及當今亞裔對美國社會的貢獻。（記者何卓賢/ 攝影）

讓華府主流 看到亞裔多樣性

既然要辦華人博物館，那應如何選址？劉徐珍妮定位首都，「華府不僅是美國的政治中心，也是博物館的中心」，且華府尚未有屬於華人自己的博物館，在此辦館可以填補空缺；初創博物館的過程可謂「天時地利人和」，由於劉徐珍妮的想法和朋友們一拍即合，執行力很快，2017年夏天選址完畢便開始裝修。

雖然博物館創辦不久後便碰上新冠疫情，但近幾年來也舉行了許多特色活動，不僅向主流社會推廣亞裔歷史，更容納多元族裔的故事，讓公眾了解亞裔在各領域的貢獻，其中最經典的是一場介紹二戰時期上海收留猶太難民的展覽，「這個展覽轟動了美國的猶太社區，當時還專門請一位曾在上海難民村生活過的95歲猶太裔老婦人演講」，讓許多不為人熟知的歷史深入人心。

美國華人博物館今年推出道教文化展，讓主流社會了解道教是中國的一種哲學思想。（記者張筠 / 攝影）

近兩年該博物館也推出京劇在美國的發展、道教文化特展等活動，「主流社區對這些內容較陌生，但又很感興趣，同時也能促進不同社區的合作」，例如先前的書法展就邀請了韓國、日本和中國的書法家合作，未來的旗袍、刺綉展，也能促成中國、日本、越南等亞裔群體一同展現風采，讓主流社會看到亞裔的包容性和多樣性。

劉徐珍妮說她今年通過道教展覽才知道原來美國有2萬多名道教人士，「當初之選擇以道教為主題，主要是希望更多人了解中國天人合一的哲學思想」，在她看來，道教不僅是一個宗教，更反映中國的一種哲思，「人與人之間只有互相理解文化背景，才能進一步明白彼此的思維方式」，這也是劉徐珍妮始終對宣揚亞裔文化有使命感的原因，「除了讓美國主流社會認識我們，也能讓在美生活多年的亞裔群體拓展視野，對自身文化有更深的理解和認同。」

劉徐珍妮先前30年推動中美合資、併購，在國際貿易領域也頗有經驗，由此累積的豐富人脈成為她創辦博物館的客觀基礎，同時她親身體會到不同族裔之間的文化差異，「介紹美國公使到中國開展業務，推動雙方的學術交流等，這些經歷都讓我直觀感受到雙方有很大的文化差異，因此互相理解有障礙」，這樣的觀察成為她推廣亞裔文化的動力，「希望主流社會更了解亞裔，也更明白華人的故事。」

博物館講華裔 也講美國故事

「亞裔在美國屬於少數族裔，華裔占比更少，儘管如此，我們對美國的貢獻不容忽視，但主流媒體對我們的理解和關注不夠，如果我們不宣傳自己，那就更無人關心了」，劉徐珍妮說，這也是她當初在華府市中心主要街道選址的原因，「華人博物館不僅講華裔故事，同時也講美國的故事」，不僅面向華裔和亞裔社區，更要面向主流社會，「我們不能故步自封」，她說每次舉行活動或特展，前來參觀的有六成以上都是亞裔之外的民眾。

劉徐珍妮致力推廣亞裔文化，希望主流社會更了解亞裔，也更明白華人的故事。（記者何卓賢/ 攝影）

除了舉行文化歷史展覽，美國華人博物館也注重與社區合作，從2020年疫情期間開始舉辦中學生的藝術比賽，激勵華人青少年們思考自己的文化背景，並以藝術的方式表達，主辦方不僅給得獎學生頒發獎金，獲獎作品也會在美國華人博物館展出。

2023年博物館也首次舉行高中生的作文比賽，鼓勵青少年們向父母表達愛，通過寫信的方式道出他們的心裡話，「我閱讀時也深受感動」，劉徐珍妮說，推動亞裔文化在主流社區的發展，不可忽視對年輕一代人的培養，「由於他們與父母、第一代移民在文化上有鴻溝，博物館在舉辦社區活動時，就要注重縮小亞裔的代際差異，幫助不同年齡層的民眾相互理解」，她也曾經歷類似衝突，「我們第一代移民要傾聽孩子的心聲，同時也要創造機會，讓年輕人理解上一輩人的想法。」

美國華人博物館從2021年開始，每年年會也向當地對亞裔社區有特殊貢獻的傑出人才頒獎，包括科技、法律、醫療等領域，激勵年輕人關注社區變化，提升亞裔在社會上的能見度，向主流社會展示亞裔對社區服務也很重視。

劉徐珍妮在美生活35年，始終以積極正面的態度看待自己的亞裔身分，「我們亞裔文化很有歷史，厚重且有底蘊，在美國這個文化大熔爐中，每個族裔各有特色，在敞開心胸了解其他文化的同時，我們也要大膽勇敢傳揚自己的文化。」

創辦博物館的過程中也不無艱辛，最最大的困難是資金籌集，「香港和上海的朋友都無私支持，但一路走來的集資也很辛苦」，如今博物館已擴大資金範圍，除了華裔社區，劉徐珍妮也與越南、日本等社區合作，目標未來籌集更多資金，搬入更大的建築。

「當前這棟建築是1907年建成，很有歷史感，地理位置也極佳，不過空間較小，限制了博物館今後的發展」，劉徐珍妮希望未來博物館能和中國各地的博物館合作，推出特色展覽和文化活動，「在華府這個博物館聚集的城市，美國華人博物館相比於史密森尼學會的系列博物館，雖然規模和資金都很有限，但我們小巧、年輕，更具靈活性」，中國博物館若要與史密森尼學會合作，流程複雜，耗時較長，相比之下，我們能提供較靈活的平台，展出多元內容，也算是一種彌補，與其他大型博物館起到相輔相成的作用，這一定程度上也反映亞裔在主流社會不可或缺的地位。

劉徐珍妮致力推廣亞裔文化，希望主流社會更了解亞裔，也更明白華人的故事。(劉徐珍妮提供)

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