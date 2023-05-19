難民女兒成北加奧克蘭最年輕市長 看盛桃翻轉人生

盛桃出生於難民之家，是75年來奧克蘭最年輕的市長，也是首個全美大城市中的苗裔市長。（記者劉先進／攝影）

十多年前，盛桃（Sheng Thao）出生於亞裔 「難民之家」，她曾遭遇過家暴，無處可去時住在車內，也曾帶著剛出生的兒子，睡在陌生人的沙發上，吃了上頓沒下頓。但這位單親媽媽依靠拚搏不息，神奇地翻轉人生。

影片來源：世界新聞網

從加州美麗湖社區學院轉學到柏克萊加大 ，她歷任北加奧克蘭 （Oakland，又稱屋崙）市府職員、市議員幕僚長、市議員，並於2022年在奧克蘭市長選舉中成功逆轉，以不到700票優勢勝出，當選奧克蘭市長。37歲的她成為75年來奧克蘭最年輕的市長，也是首位全美大城市中的苗裔市長。

盛桃在市長辦公室接受專訪時回憶過往，暢談人生經歷，以及亞裔如何維護和宣揚亞裔價值觀和文化，推動社會進步。

出生於難民之家的盛桃，是75年來奧克蘭最年輕的市長，也是首個全美大城市中的苗裔市長。（記者劉先進／攝影）

起步能量 窮過餓過被家暴

盛桃的父母都是寮國人(Laos)。在逃離當地針對苗裔的「種族滅絕」行動中，父親和母親在泰國的一個難民營中相遇。母親當時是個寡婦，有八個月的身孕，在逃亡中手臂中彈；父親在旅途中幫助不少難民逃過湄公河。最終，一家人移民到美國，定居在舊金山灣區士德頓（Stockton），以種植蔬菜為生。

隨後，盛桃出生，在十個孩子中排行第七。盛桃的市長辦公室會客廳內，還擺放著一張難民逃亡的刺繡圖。生於貧困之家的盛桃，一生中大部分時間都住在公共住房內。

盛桃說，作為難民的女兒，在一無所有的情況下成長，體驗太多的不公平。「我們靠白卡和糧食券生活，母親不會聽、說英文，父親說英文有口音，經常看到人們對我家區別對待。時至今日，我們也沒得到合適和需要的白卡計畫。我還是小女孩時，就感受到了富人和窮人的巨大差距，這也是我起步的能量所在。」

盛桃16歲時就找到第一份工作，17歲離家；20多歲時，她發現處於虐待的關係中，與家人隔絕，並且懷孕。她回憶，這段經歷非常艱難，「我陷入了糟糕的伴侶家暴。當我懷孕六個月時，他仍然在毆打我。有人以為，處於這樣的關係，是一方弱勢；其實並不一定，我非常堅強，還是被如此心理操縱和虐待。我不想讓兒子經歷這些，所以果斷結束了這段關係。」

盛桃宣誓就任奧克蘭市長，她和兒子緊緊相擁。（記者劉先進／攝影）

盛桃最終擺脫家暴，生下孩子，卻無家可歸，成為遊民。有數個月的時間，她和兒子Ben睡在陌生人的沙發上，有時睡在她的車內。隨後她就讀奧克蘭的美麗湖社區學院，以畢業演講者的身分畢業，再轉到柏克萊加大就讀。在柏克萊校園內，她參與為低收入學生創立了一個食品獲取項目，並拿到法律研究學位。

睡車睡沙發 未想過從政

盛桃坦承，當時並未想過從政，但亟需資金給兒子買衣服。於是，參與「麥當勞大王」尹集成（C. C. Yin）創辦的「亞太公共事務聯盟」（APAPA）的實習生計畫，得到1000元資金，以便補貼家用。因此她有機會進入奧克蘭市府實習，「APAPA讓我接觸到地方政府的運作。我實習後發現，原來，這些為我做決定的領導人，不少沒有生活經驗，不知道貧窮的感覺，也不知道無家可歸的感觸」。

盛桃說，這段實習，讓她對政治真正產生了興趣，「我想為像我這樣的家庭，創造一個更好的未來。這些家庭一貧如洗，不得不每天為生存而掙扎。我要讓這些家庭的生活變得更好一點」。

盛桃在發現自己於公共服務領域的使命後，她加入了時任不分區市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）的辦公室，一路晉升為幕僚長。幫助管理城市預算，爭取可負擔住房項目等。後來，她參加市議會第四區的競選並獲勝，成為加州歷史上首位苗裔女議員。去年11月，在首輪開票落後2000多票的情況下，她又逆轉取勝，創造奇跡，成為奧克蘭75年歷史上最年輕的市長。

盛桃表示，她是第一個在全美大城市擔任市長的苗裔。但在很長一段時間內，作為亞裔，覺得自己是不存在的，感覺有點被忽視。「我們所經歷的問題沒有被重視。我想我的最大貢獻就在於，為提升所有社區的聲音方面產生影響，不再把某些問題看作非裔或白人的問題，而是真正關於社區的問題，尤其是像奧克蘭這樣一個多元化的社區。」

盛桃（中）此前參加奧克蘭華埠農曆新年巡遊。（記者劉先進／攝影）

打造更安全的奧克蘭

盛桃表示，作為亞裔女性，進入政界充滿艱難險阻。所有的刻板印象如約而至，「人們會想，她是個亞裔女生，一定非常溫順，諸如此類。不過這反倒成為我的力量源泉和優勢，他們誤以為我謙恭溫順，但我展現得與眾不同、直言不諱，讓人措手不及。」

盛桃敢做敢為，上任後就大刀闊斧的改革。她1月9日宣誓就職，直言希望打造一個更安全、可負擔和公正的奧克蘭市。2月15日，盛桃就宣布解雇奧克蘭警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong），因為她對兩起警員不當行為處理欠妥。此舉甚至遭遇部分社區人士反對，形容她在「政治暗殺」。

但盛桃態度果決。她說，阿姆斯壯是朋友，做出辭退的決定頗為艱難，是「揮淚斬馬謖」（I did cry）。奧克蘭警局在聯邦監管下有21年，每年花費超百萬，但無法提供所需服務。聯邦監管員華沙（Robert Warshaw）形容，奧克蘭警局內部有一種腐敗文化。「我認為，阿姆斯壯作為警長，不可能帶領奧克蘭擺脫聯邦監管，我對他的領導能力失去信心，他無法真正推動這個城市的發展。」

盛桃說，她的主要目標之一，就是直接投資於社區，「亞裔文化是大家要守望相助，照顧好家庭，我想照顧社區，確保公園乾淨，有各種文化節目，孩子忙碌玩耍，不陷入麻煩。」

奧克蘭市長盛桃（左），參加華埠商戶見面會，傾聽商戶對治安的意見。（記者劉先進／攝影）

8年內 擬建3萬住房單位

對於亞裔如何促進美國發展，盛桃表示，亞裔內有不同種族背景，需要齊心協力，找出大家關心的問題，找到解決方法，「我們都關心教育、公共安全，需團結一心，有效溝通，圍繞亞裔社區的重要事項展開工作。」

上任伊始，盛桃的計畫可謂雄心勃勃。她說，希望本屆政府將採取全面的方法來應對複雜的公共安全挑戰，使街道對每一個社區都更加安全。如實施預防暴力的策略，加大執行停火計畫，降低衝突，用有經驗的警員填補警局空缺，設置步行警員，讓警員深入社區，贏得社區信任。專注於創造更多的工作和教育機會，解決犯罪根源。

她還希望創新可負擔房籌資機制，實施許可程式改革。盡可能提供公共土地，建設新房。未來八年內至少建造三萬個新單位。「從貧困和缺乏機會，到住房不安全和無家可歸，我們必須謙虛地承認，改變現狀，需要的不僅僅是一位市長。我們也必須充滿希望，大家團結一致的工作。」

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