加州奪槍一夜成名 蔡班達：英雄要為社區爭福祉

蔡班達表示，亞洲社區的關係一直以來都非常緊密，但還需要更多的成長力。（本報檔案照）

除夕夜，南加州 蒙特利公園市發生震驚全美的大規模槍擊 案。當晚，如果不是蔡班達（Brandon Tsay）冒著生命危險，一人奪下了兇手的長槍，不知道還要增添多少冤魂。時勢造英雄，蔡班達一夜成名，家喻戶曉。

影片來源：世界新聞網

此後，從總統到政要，自民眾到媒體，這位年僅26歲的英雄成為了大家關注的中心，也當之無愧地成為了亞裔 的驕傲。採訪過程中，不時有人認出蔡班達，走過來向他問候寒暄幾句。

自槍擊案發生以來，蔡班達獲得了拜登總統的數次接見和表彰。蔡班達說，這是一種奇特的感覺，他不知道該怎麼形容，有點超現實。他說：「本來我只是一個普通人，過著平凡的生活，看著我的朋友、鄰居、家人，與他們聊天。但是突然有一天，我面前站著的是總統，握手對我說『你好』。這種感覺像是生活在夢中、住在平行宇宙裡。」

蔡班達受邀參加2月7日總統拜登的國情咨文演說。（美聯社）

不僅在華人社區內，蔡班達也在整個美國社會中塑造了一位新的亞裔英雄形象。當地其他族裔的居民在得知蔡班達的「奪槍」事跡後，專程趕到事發舞社向蔡班達致敬。一位居民表示，即便是受過專業訓練的警衛，在面對攜帶武器的嫌疑人時，都可能會優先選擇躲避。而蔡班達直面危險，徒手從兇嫌手中奪下步槍。就算是警察也會覺得不可思議，他真是了不起的英雄。

對於自己的「英雄」稱號，蔡班達說，「我認為英雄是那些關注身邊的人比關注自己更多的人。英雄應該是將家人、朋友和社區的理想放在自己之前的人。英雄總是試圖去為他人受益著想，會為他人爭取更大的福祉。」

蔡班達說，他很高興自己的行為得到了認可。他說「當我站在頒獎台上，看到人們的笑容和讚揚，這讓我感受到了生命中更多的東西——遠不只是那件發生在我身上的事情。那一刻，我真的為自己的行為感到驕傲。」

勤奮華裔家庭 追美國夢

在蔡班達18歲時，他決定放棄學業回台灣照顧罹患癌症的媽媽。（受訪者提供）

蔡班達說，兒時記憶中，他和家人一開始住在一個小房子裡，父母總是很忙碌。 「後來我們搬到了現在的地方，教育環境也得到了改善。印象中，即便生活環境已經得到了一點改善，但爸爸媽媽還在不停地工作，和千千萬萬的其他亞裔家庭一樣，我們都想在美國擁有更好的生活。」

蔡班達從小就很細心，有著家庭責任感和對家人的體貼。 「我媽媽每天都在工作。她接送我們上學，幫我們準備午餐，我知道這些這對她來說都是一種壓力，當時我就希望自己能夠做得更多。但那時我只是個學生，能做的就是盡力讀書。媽媽曾經是一位電影明星，在亞洲拍攝過多部電影和現場演出，她曾經擁有很不錯的生活，但因為家庭的責任，她還是選擇和家人一起來美國，放棄了已經擁有的事業。」談起母親，蔡班達的言語間流露著驕傲。「媽媽是一個直率、勤奮和勇敢的女人，她幾乎每天都在工作，從周日到周末。對她來說，為家庭付出總是無怨無悔。」

在蔡班達18歲時，媽媽被診斷出癌症。蔡班達果斷放棄了自己的學業，飛回台灣照顧。蔡班達說，放棄學業是掙扎的，但做出最後的決定並不困難——媽媽的生命當然比我的大學學位更重要。

但病魔最終還是帶走了母親。蔡班達說，當他從台灣回來的時候傷心欲絕。但他知道，媽媽不會希望他消極頹廢下去。那一刻起，他就告訴自己，應該站起來更好的向未來走去。

蔡班達認為，英雄是那些能關注身邊的人比關注自己更多的人，是將家人、朋友和社區的理想放在自己之前的人。（記者趙健／攝影）

「母親在家庭中扮演著特定的角色，現在她不在了，有人必須繼續扮演那個角色。」蔡班達說，當時，他的爸爸為了支撐全家人的生活忙於工作，姐姐也正處在過渡階段，結婚懷孕生子的她需要肩負更大的責任。蔡班達說：「那一刻我感到自己是被需要的，我必須站出來填補這個空缺。我想我身上的這份責任感，一定是受到了媽媽的影響。」

「其實在槍擊案那天晚上，在我決心從歹徒手中奪槍的那一瞬間，我能感覺到媽媽在天上守護著我。我知道她就在那裡，就像我的天使。」蔡班達說，那一刻，他感覺到了媽媽的保佑。

藉助鎂光燈 回饋亞太社區

今年頭三個月以來，蔡班達的生活發生了翻天覆地的變化。儘管他從小就在華人社區長大，但如今需要他出席的場合更多了，也有機會能夠更廣泛地了解亞裔社區。

不僅在南加州，蔡班達前段時間還應邀前往舊金山、奧克蘭等地參加了不少亞裔社團活動。這段時間他見到了那邊很多亞裔家庭，參觀了很多亞裔經營的餐館、企業和店鋪。

蔡班達說，「我們這裡的亞裔社區的關係一直都非常緊密。但我們還需要更多的發展助力。」成為英雄後，蔡班達的聲音無疑比以前更容易讓人聽到，他也希望能利用好自己的影響力去做更多的事。

前不久，蔡班達還與非營利組織亞太社區基金（Asian Pacific Community Fund， APCF）合作建立了「蔡班達英雄基金」（Brandon Tsay Hero Fund），旨在從教育、心理健康、單親家庭子女撫養等多個方面幫助社區。

蔡班達的姊姊說，「一直以來，弟弟都在為這個家奉獻著。那一晚發生的事情改變了他的生活，我們為他感到驕傲。他現在期望自己去做更多的好事，並且充滿了動力，我也對他滿懷著期待。」

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