盛桃翻轉人生 亞裔難民女兒成北加奧克蘭最年輕市長

出生於難民之家的盛桃，是75年來奧克蘭最年輕的市長，也是全美大城市中的首位苗裔市長。（記者劉先進／攝影）

前言：每年5月，從白宮到全美各地亞太裔社區，官方和民間都以各種不同的方式慶祝、反思「亞太裔傳統月」。

本報今年採訪12位亞裔人士，在紐約、在康州、在加州，他們分享自己的故事、訴說亞裔的處境，他們的眼神是堅毅的、心情是驕傲的，態度是感激的；這12位在政壇、學界、藝文界和企業界發光發熱的亞裔朋友，一路走來，精彩的人生經歷，啟發了對亞裔這個身分的尊重與承擔。

訪問全文請見5月21日、28日出刊的世界周刊「亞太裔傳統月專輯」及世界新聞網「亞裔月」專題。

10多年前，出生於亞裔難民之家的加州奧克蘭 (Oakland，或譯「屋崙」)市長盛桃(Sheng Thao)曾經歷過家暴 ，無處可去時住在車內，以及帶著剛出生的兒子，睡在陌生人的沙發上，吃了上頓沒下頓。但這位單親媽媽，依靠拚搏不息，神奇般地翻轉人生。

從美麗湖社區學院轉學到柏克萊加大 ，她歷任北加奧克蘭市府職員、市議員幕僚長、市議員，並於2022年在奧克蘭市長選舉中成功逆轉，以不到700票優勢勝出，當選奧克蘭市長。37歲的她，成為75年來奧克蘭最年輕的市長，也是首個全美大城市中的苗裔市長。

難民出身 成從政底蘊

盛桃的父母都是寮國人(Laos)。在逃離當地針對苗裔的種族滅絕中，父親和母親在泰國的一個難民營中相遇。最終一家人移民到美國，定居在灣區士德頓(Stockton)。

盛桃說，作為難民的女兒，經歷太多的不公平。「我們靠白卡和糧食券生活，母親不會英文，父親英文有口音，經常看到人們對我家區別對待。

盛桃16歲時就找到首份工作，17歲離家，20多歲時與家人隔絕，並且懷孕。她回憶，這段經歷非常艱難，「我被伴侶家暴，當我懷孕六個月時，他仍然在毆打我。我不想讓兒子經歷這些，所以果斷結束了這段關係」。

盛桃最終擺脫家暴，生下孩子，卻無家可歸，成為遊民。數個月的時間，和兒子Ben睡在陌生人的沙發上，有時睡在她的車內。隨後她就讀奧克蘭美麗湖社區學院，以畢業演講者的身分畢業，轉到柏克萊加大。

市府實習 獲政治啟蒙

盛桃表示，當時並未想過從政，但亟需錢給兒子買衣服。於是，參與「麥當勞大王」尹集成(C. C. Yin)創辦的亞太公共事務聯盟(APAPA)的實習生計畫，得到1000元資金。因此有機會進入奧克蘭市府實習，「APAPA讓我接觸到地方政府的運作。我實習後發現，原來，這些為我做決定的領導人，不少沒有生活經驗，不知道貧窮的感覺，也不知道無家可歸的感觸」。

盛桃宣誓就任奧克蘭市長，和兒子緊緊相擁。(記者劉先進／攝影)

從政路上 屢創下紀錄

盛桃說，在發現自己在公共服務領域的使命後，她加入了時任不分區市議員卡普蘭(Rebecca Kaplan)的辦公室，一路晉升為幕僚長，幫助管理城市預算，爭取可負擔住房項目等。後來，她參加市議會第四區的競選並獲勝，成為加州歷史上首位苗裔女議員。去年11月，在首輪開票落後2000多票的情況下，她又逆轉取勝，創造奇蹟，成為奧克蘭75年歷史上最年輕的市長。

出生於難民之家的盛桃，是75年來奧克蘭最年輕的市長，也是全美大城市中的首位苗裔市長。(記者劉先進／攝影)

奧克蘭市作為西部最繁忙的港口城市之一，面積78平方哩(約202平方公里)，人口約45萬人。

盛桃表示，她是首個全美大城市擔任市長的苗裔。但在很長一段時間內，作為亞裔，覺得自己是不存在的，感覺有點被忽視。「我想我的最大貢獻就在於，為提升所有社區的聲音方面產生影響。」