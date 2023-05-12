首位華裔民選州檢察長 湯偉麟不當「安分守己」亞裔

湯偉麟用羅伯‧甘迺迪的故事提醒自己，勇於為政治勢力邊緣的群體發聲。(記者何卓賢／攝影)

前言：每年5月，從白宮到全美各地亞太裔社區，官方和民間都以各種不同的方式慶祝、反思「亞太裔傳統月」。

本報今年採訪12位亞裔 人士，在紐約、在康州、在加州，他們分享自己的故事、訴說亞裔的處境，他們的眼神是堅毅的、心情是驕傲的，態度是感激的；這12位在政壇、學界、藝文界和企業界發光發熱的亞裔朋友，一路走來，精彩的人生經歷，啟發了對亞裔這個身分的尊重與承擔。

訪問全文請見5月21日、28日出刊的世界周刊「亞太裔傳統月專輯」及世界新聞網「亞裔月」專題。

從餐館廚房 邁入州檢察長辦公室

美國首位華裔民選州檢察長湯偉麟(William Tong)去年成功連任，15歲為候選人當義工助選，27歲毛遂自薦為市民服務，之後當選州眾議員 ，今年50歲的他，不接受亞裔「安分守己」的刻板印象，屢次打破「亞裔天花板」，創造康州亞裔參政的紀錄。父母分別來自廣東及台灣，在他看來，都曾是逃避中國戰亂的「難民」；但僅隔一代，他從父母的中餐館廚房，踏入州檢察長辦公室，證明美國的機會大門向所有人敞開。他給年輕人的建議，「我是美國人，也是華人，勇敢作自己，以身為亞裔為榮」。

2023年1月，湯偉麟連任康州檢察長，圖為宣誓典禮。(取自推特)

尼克森總統 扭轉移民 家庭命運

湯偉麟的外公來自江蘇，戰亂時輾轉至台灣，母親孫行健在台北出生。1963年，外公有機會到阿拉巴馬大學讀碩士，主修彈道科學，之後到康州哈特福德的槍枝生產商Colt工作，申請家人移民來美。因外公認識香港廚房老闆，母親與當廚師的父親湯世權相識，兩人之後在當地創業開餐館，但父親疑遭同業舉報當初持旅遊簽證來美，是無證移民，寫信向尼克森總統求情才免於遣返，湯世權說：「若非尼克森，難想像家庭後來的命運。」

父母奮鬥史 激勵勇氣

父母重視教育，送湯偉麟及妹妹們讀私校。但餐館生意競爭大，他周末都到餐館幫忙，記憶深刻，廚房與大廳間有一道門，透過門上的窗口，看到許多外表與自己不同的孩子，全家享用晚餐，那扇門像道柵欄，他與家人只被允許在廚房忍受高溫，感覺處在另一個世界。他說當時這對一個孩子很困難，但後來回想，卻為此自豪。這樣的成長經歷，也是他從政的動力之一，想走進大廳，在餐桌占有一席，為處境與自己父母相似的人們代言。

父母的移民故事，激勵湯偉麟前行。(湯偉麟提供)

管理超過300名職員，每年處理數千起民事案件。湯偉麟比喻，州檢察長辦公室就像康州最大的律師樓，這是他最愛的律師角色。此職位也像一個平台，推動相關立法；12年州眾議員經驗，並曾任議會銀行、司法委員會主席，對他都是助力。亞特蘭大亞裔濫射案後，他與各州檢察長，針對仇恨犯罪，強化防範、舉報、警察訓練等措施，去年也成功推動康州將亞裔歷史、貢獻納入公校教育。他說：「鼓勵更多亞裔從政為何重要？此時便是最佳例證。」

州檢察長是湯偉麟最愛的律師角色，因為代表政府的力量，也為人民代言。(取自推特)

挑戰成見 以亞裔為榮

直到現在，湯偉麟每次走進中餐館，總彷彿在店內看到自己年少時的身影。處理移民維權議題時，也常想起自己的父母。他給子女的建議，最重要的是學習接受身為亞裔的種種挑戰，勇於討論亞裔的犧牲，懂得如何說自己的故事，以自身文化為榮，並樂於分享。他不認同亞裔不像真正美國人的成見，「我是美國人，也愛叉燒炒飯」。他說，父親的故事就是最好的美國故事，口袋只有幾毛錢，來此尋找人生機會，但僅隔一代，便見證孩子從五哩外的餐館廚房走進州檢察長辦公室，這種故事也只會在美國發生。