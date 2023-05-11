台裔美籍作家徐華 自傳榮獲普立茲獎
哥倫比亞大學近日頒發2023年普立茲獎，台裔美籍作家徐華的作品「保持真實」獲「自傳文學獎」，他在這本回憶錄中描述自己於加州大學柏克萊分校的求學與成長歷程。
根據哥倫比亞大學（Columbia University）的公告，徐華（Hua Hsu）因為「傑出且真實的回憶錄自傳」而獲獎，並獲頒1萬5000美元獎金。
公告寫道，這本名為「保持真實」（Stay True，暫譯）的自傳堪稱「優雅且生動的成年記述，描寫有強烈情感和青春活力的友誼，也談到隨機暴力，這類暴力可以在剎那間永久改變個人敘事的預設邏輯。」
徐華出生於伊利諾州香檳－厄巴納市（Champaign-Urbana），在加州古柏迪諾（Cupertino）長大，是移居美國台籍父母的獨子。
在「保持真實」一書中，徐華分享他與父母一起選擇就讀柏克萊加州大學（University of California at Berkeley）的過程。
內文寫道，「柏克萊是間好學校…但我之所以非常想去那裡念書，是因為那裡有超大片的披薩及廉價的唱片，左翼書店藏在停車場內，還有怪咖在廣場高呼言論自由或墮胎權。那時我是個美國孩子，我感到無聊，渴望尋找同類」。
他也從流行音樂和文化接觸點汲取寫作靈感，透過校園和舊金山灣區周邊的故事描繪他在柏克萊大學的時光，同時深入探討追尋自我身分、處理複雜親子關係、發掘新興趣以及在此過程中發展友誼的感受。
徐華曾接受美國的全國公共電台（National Public Radio）專訪，他表示「我1995年來到柏克萊大學時，正在尋找跟我完全一樣的人，但肯恩（Ken）非常不同…他真的充滿自信，是來自聖地亞哥、英俊的日裔美國人」。
徐華還說：「所以當我們初次見面，我真的不認為我們會成為朋友，更不用說後來成為可以分享很多個人夢想和希望的摯友。」
不幸的是，兩人友誼僅維持數年後，肯恩在一次劫車事件中喪命。這起悲劇讓徐華更深入思考生命和友誼的意義，透過動人的散文和細節在書中描述這些事件。
除了普立茲獎（Pulitzer Prizes）的自傳文學獎，「保持真實」一書也被「紐約時報」（The New York Times）和「華盛頓郵報」（The Washington Post）選入「2022年10本最佳選書」，並榮獲國家書評獎（National Book Critics Circle Award）。
徐華在柏克萊大學取得政治學學位後，進入哈佛大學（Harvard University）拿到博士學位，如今他身兼「紐約客週刊」（The New Yorker）特約撰稿人和巴德學院（Bard College）文學教授。
影片來源：YouTube CBS Sunday Morning
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