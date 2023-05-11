台裔美籍作家徐華 自傳榮獲普立茲獎

台裔美籍作家徐華以作品「保持真實」獲2023年普立茲獎「自傳文學獎」。(取自巴德學院)

哥倫比亞大學 近日頒發2023年普立茲獎，台裔美籍作家徐華的作品「保持真實」獲「自傳文學獎」，他在這本回憶錄中描述自己於加州大學柏克萊 分校的求學與成長歷程。

根據哥倫比亞大學（Columbia University）的公告，徐華（Hua Hsu）因為「傑出且真實的回憶錄自傳」而獲獎，並獲頒1萬5000美元獎金。

公告寫道，這本名為「保持真實」（Stay True，暫譯）的自傳堪稱「優雅且生動的成年記述，描寫有強烈情感和青春活力的友誼，也談到隨機暴力，這類暴力可以在剎那間永久改變個人敘事的預設邏輯。」

徐華出生於伊利諾州香檳－厄巴納市（Champaign-Urbana），在加州古柏迪諾（Cupertino）長大，是移居美國台籍父母的獨子。

在「保持真實」一書中，徐華分享他與父母一起選擇就讀柏克萊加州大學（University of California at Berkeley）的過程。

內文寫道，「柏克萊是間好學校…但我之所以非常想去那裡念書，是因為那裡有超大片的披薩及廉價的唱片，左翼書店藏在停車場內，還有怪咖在廣場高呼言論自由或墮胎權。那時我是個美國孩子，我感到無聊，渴望尋找同類」。

他也從流行音樂和文化接觸點汲取寫作靈感，透過校園和舊金山灣區周邊的故事描繪他在柏克萊大學的時光，同時深入探討追尋自我身分、處理複雜親子關係、發掘新興趣以及在此過程中發展友誼的感受。

徐華曾接受美國的全國公共電台（National Public Radio）專訪，他表示「我1995年來到柏克萊大學時，正在尋找跟我完全一樣的人，但肯恩（Ken）非常不同…他真的充滿自信，是來自聖地亞哥、英俊的日裔美國人」。

徐華還說：「所以當我們初次見面，我真的不認為我們會成為朋友，更不用說後來成為可以分享很多個人夢想和希望的摯友。」

不幸的是，兩人友誼僅維持數年後，肯恩在一次劫車事件中喪命。這起悲劇讓徐華更深入思考生命和友誼的意義，透過動人的散文和細節在書中描述這些事件。

除了普立茲獎（Pulitzer Prizes）的自傳文學獎，「保持真實」一書也被「紐約時報」（The New York Times）和「華盛頓郵報」（The Washington Post）選入「2022年10本最佳選書」，並榮獲國家書評獎（National Book Critics Circle Award）。

徐華在柏克萊大學取得政治學學位後，進入哈佛大學（Harvard University）拿到博士學位，如今他身兼「紐約客週刊」（The New Yorker）特約撰稿人和巴德學院（Bard College）文學教授。

影片來源：YouTube CBS Sunday Morning