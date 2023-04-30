移民專頁／H-1B身分調整 旅行無需回美紙

H-1B 工作簽證仍然可以在身分調整階段旅行，無需回美旅行紙。（Getty Images）

讀者問：

我在美國工作，準備回國探親。聽說現在combo卡都分開發，那麼是不是回國就不用擔心H-1B 失效了？

答:

2022年4月，美國移民局 停止使用將I-131（回美紙advanceparole）和I-765（工作許可）組合在一張卡中的組合卡。目前，工作許可證通常簽發的速度比回美紙快。回美證允許當事人在I-485調整身分申請待審期間自由進出美國。若是沒有回美紙，大多數申請人都無法出國旅行。然而，H-1B工作簽證 仍然可以在身分調整階段旅行，無需回美旅行紙。那些已經在護照上持有H-1B工作簽證的人將繼續使用此簽證進出美國。

而那些沒有簽證但希望出國旅行的人則需要做出決定。有些人擔心他們在海外申請H-1B簽證可能會被拒，因此他們通常會申請回美紙，並等待拿到回美證後，才能安全離開並返回美國。

目前申請回美證的一個困難是美國移民局不優先來審理這種申請，因此，回美紙通常在申請後6到12個月才會獲得批准。我們還注意到此證裁決的速度不一致，因為我們最近有一個案件在申請八天後就獲得批准，而另一個則已18個月仍在等待中。美國移民局為了打消當事人詢問他們的案件，公佈了加州服務中心的處理時間為14個月，國家福利中心為11.5個月，內布拉斯加州為13.54個月，德州為16.54個月，佛蒙特州中心為7個月。