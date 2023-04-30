家有萌寵／我與小狗卡普里

帶狗狗外出散步，是增進感情的方法。(本報檔案照)

卡普里（Copley）是大女兒薇晨和女婿在波士頓 做完住院醫，搬回紐奧良工作時所買的一隻帶把的柯基（Corgi）犬。為了紀念那一段在波士頓的艱苦日子，他們將當年住家附近一個叫做「 Copley Square」的廣場來作為小狗的名字。

那時紐奧良附近沒有柯基幼犬，卡普里是女婿開了三百多哩路到密西西比州的東北小鎮 Meridian 所買回來的，牠到女兒家時才兩個月大。卡普里初次見到陌生人時有點怯生生的，表現出來十分的拘謹。但是也才只有幾天的時間，卡普里就和家裡面的人們水乳交融，沒有隔闔了。

女兒和女婿平時要交替上班，工作忙碌，加上疫情 的縁故，我們二老在家遠程線上工作，因此常常被要求照顧卡普里。

我小時候曾經被一隻狗狠狠的在小腿肚子上咬了一口，烏青了好幾個星期，因此對於狗有一種敬而遠之的恐懼感。但是為了照顧卡普里，愛屋及狗，漸漸地和卡普里之間建立了感情。

不過克服這一切的心理障礙，要從第一次帶卡普里外出散步說起。帶狗外出散步不是因為狗在家裡關得太久了，要讓牠到外面出去散散心，實在是狗和人一樣也有吃喝拉撒的問題。第一次用塑膠袋撿起卡普里的便便是需要一些勇氣的，因為只隔了那麼薄薄的一層塑膠皮，可以感覺到它的存在，不過從此之後我已經能夠接受卡普里了。

卡普里剛開始吃的是狗糧，但是過了一陣子，牠就對狗糧吃厭了。妻子就用糙米、新鮮的蔬菜 和火雞肉調製牠的伙食，而且每份都一一秤重，以免牠暴飲暴食。只是卡普里有如網路上所說的柯基犬那樣，習性上好像一直有種飢餓感，對於大部分的食物不懂得拒絕。

卡普里外出時不大會昂頭挺胸，總是鼻子快要貼地，不斷地聞聞嗅嗅，不時會有抬起右後腳的動作。卡普里邁著短腿向前小跑步時，牠厥起雙臀交換動作的模樣很是搞笑。見到陌生人或是其他狗兒們時，卡普里也會停下來展現友好訊息，尾巴搖個不停，因此每每得到路人甲乙們停下腳步對牠不斷的讚美，讓我有些虛榮的飄飄感。

一旦混熟了之後，卡普里在家裡就有些肆無忌憚，不守規矩了。為了改正牠的惡習，女兒女婿就帶卡普里參加行為訓練課程，他們也從中學習了一些照顧狗的方法。原來柯基犬是一種聰明的小狗，智商頗高，理解人意，同時會積極保護主人。

卡普里才剛到大女兒家，女兒就發現她懷孕了，這對於結婚已有五年之久的小家庭真是一個天大的好消息。外孫女柔安是在2022年的狂歡節（Mardi Gras）之前出生的。小主人的出生也意味著大家的注意力都轉移到了小貝比的身上。聰明的卡普里也察覺到了這一點，因為沒有人有太多的時間和耐心陪伴牠玩耍了，因此不免鬧著一些情緒，想要引起大人們的注意力。