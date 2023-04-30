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每周一書／學習放手 寬恕的禮物

紐約世界書局
寬恕的禮物。（紐約世界書局提供）
寬恕的禮物。（紐約世界書局提供）

每個人身上都有傷，有些痛很深很深，傷口也許結痂了，苦楚卻從未痊癒過。今年，送自己一份禮物，放手、好好往前走。

 「寬恕的禮物：22則真實人生故事」一書的作者凱薩琳・史瓦辛格・普瑞特訪談22位人士，談論他們如何原諒、寬恕的故事，包括：家暴、外遇、自殺、友誼決裂、戒癮、童年性侵害、重大死亡車禍造成家庭破碎⋯⋯。

有些事件似乎永遠都不可能獲得原諒，例如：強暴、蓄意謀殺、種族滅絕、無差別槍殺、恐怖主義暴行⋯⋯，其中幾則故事為全美家喻戶曉真實人生故事，包括：聯合公園（Linkin Park）主唱查斯特・班寧頓（Chester Bennington）自殺事件、「世紀審判」辛普森案等。

然而，不知如何寬恕他人，甚至寬恕那些你曾經深愛、依然深愛的人，尤其是不知如何寬恕自己，很難熬過這一生。

我們都是人，人都會犯錯，在人生中的某些時刻，我們都會面臨請求寬恕或給予寬恕的情況。所幸，請求寬恕或給予寬恕，是我們與生俱來的力量。

面對重大創傷有五個和解階段：先是震驚，接著是憤怒，再來是悲傷，然後是接受，最後是寬恕和療癒。你得脫離這個循環，要脫離這個循環，唯一的方法就是寬恕。每個人寬恕的途徑和步調不盡相同，有些人可能永遠不會寬恕，那也是他們的應對方式。

將你的故事更換角色是掙脫過去的關鍵，我們必須放棄被害者的敘事，成為故事的主人翁。想要過真正自由的人生，需要鋸斷那條把我們和那個人、那件事緊緊拴在一起的鎖鏈。當結局無法逆轉，原諒和寬恕是為了放過自己，用新的腳步好好往前邁進。

以下是名人推薦：

  「值得細細品味的一本書⋯⋯每一篇故事都提供新的啟發，引人深思。」——《書單》雜誌（Booklist）

 「凱薩琳比同齡者早慧、成熟，每個人都可以從這本書學習『寬恕』的二三事，這件事在今天這個時代尤其重要。」——珍娜・布希・海格（Jenna Bush Hager），美國前第一千金、新聞主播、《姐妹第一》（Sisters First）合著作者

 「不管你的年齡與信仰，本書都能為你帶來啟發。請抽空為自己閱讀這本書，你將會受到鼓舞，進而餽贈寬恕的禮物。」——唐・米蓋爾・魯伊茲（Don Miguel Ruiz），《紐約時報》暢銷書《打破人生幻鏡的四個約定》作者

  「對每個在生命中掙扎是否該原諒、寬恕的人來說，這本書是一本必讀佳作，也提醒我們每個人，內在平靜始於自愛。」——瑪莉卡・喬布拉（Mallika Chopra），《設定目標，活出精彩人生》作者

 (本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263)

車禍 家暴 紐約時報

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