說實話／謀福利 速食店點餐有要訣

光顧速食店時，瞭解其中的點餐細節可能是個好主意，尤其知道要問什麼是個重要關鍵。（Getty Images）

根據CDC的一項研究，全美約有37%、約5000萬人每天在20多萬家速食店中消費。以金額來計算，全美家庭平均每年花在速食的費用占其收入的10%。

如果你經常光顧某些速食店、每次平均花費8.35元時，瞭解其中的點餐細節可能是個好主意，尤其知道要問什麼是個重要關鍵。然而不是所有的問題都是好問題，Reddit網站一則貼文提到，速食店員工最討厭顧客做的事就是「要求推薦食物」，他們抱怨說，面對第一次見面的顧客，怎麼知道菜單上40種食物中，他會喜歡哪一種。

另一方面，有些提問可以讓你的用餐體驗更加愉快，並且不會激怒站在面前的速食店員工。無論是確認你的植物肉漢堡是真正的素食，或是知道何時可以要求免費餐點，這些都是你在下次去速食店時可以提出的問題。

弄錯訂單 Panera招待免費點心

如果你是Panera的常客，可能知道它美味的麵包和沙拉，也可能已品嘗過它的糕點和新鮮法國麵包、貝果。Panera的麵包絕對是速食店中比較健康的，雖然它不像麥當勞 那樣出名，但肯定是不少人的最愛。

速食連鎖店經常會搞砸顧客的訂單，根據QSR雜誌的一項調查，消費者的訂單只有84.4%的機率是正確的。雖然Panera麵包不在這項研究挑選的10家速食連鎖店之列，但也不能免俗偶爾也會出錯。當你的Panera訂單發生錯誤時，可以去通知管理人員，他們會很客氣地用免費食物來表達歉意。一位消費者在Yelp上證實了這一點，並附上一張圖片，標題是「如果他們弄錯了你的訂單，可以得到一份免費食物；我被招待了一塊餅乾，收據上有說明」。

雖然Panera的這項政策保證顧客可得到免費的招待，例如一塊巧克力餅乾。然而，去過Panera麵包的人都知道員工的態度有多好，如果是善意的要求，很有可能得到類似的糕點或餅乾。

在生日時要求Danny’s提供免費大餐

雖然這已行之有年，但不得不再次提醒，因為或許不是每個人都知道，而且知道有免費食物總是一件好事。在生日當天，消費者可以前往任何一家Danny’s餐廳，並要求提供免費大餐。有人或許會說這很普通，因為在2023年，哪個對顧客友善的餐廳不在生日時提供免費食物？

或許你是對的，很多餐廳都這樣做了，但差別是，要獲得Danny’s的免費大餐，只需要到現場並證明這天是你的生日；而其他速食店只針對獎勵計畫的會員、忠誠卡持有者，或作為通訊註冊的交換條件。你應該不想交出電子郵箱地址、日後被無止盡的廣告信件轟炸吧，至少Denny's沒有這樣做！

在麥當勞要求不加鹽的薯條

薯條是麥當勞菜單上的經典食品之一，之所以會讓人吃了一根接一根，是因為他們在植物油中添加令人上癮的「天然牛肉味」。盡管麥當勞薯條讓人難抗拒，但是否曾在點薯條時，希望它能更新鮮一點？

我們知道薯條是一整批製作的，很可能點到已經放了一段時間的薯條，但有一件事是你可以要求的，保證可獲得剛從油鍋裡取出的新鮮薯條。聽起來似乎不太可能，但其實獲得又熱又脆薯條的秘訣僅是要求不加鹽。Reddit網站上一名麥當勞員工說，很多人點不加鹽薯條，是認為這樣就可以獲得新鮮的。另一名Raddit論壇上的前麥當勞員工說，這也適用於漢堡，如果點的薯條或漢堡，要求不加鹽或調味，他們將不得不另做新鮮的，因為他們習慣會灑鹽，而你也不介意多等5分鐘的話。

薯條是麥當勞菜單上的經典食品，廣受顧客喜愛。(美聯社)

在Panera要求小杯咖啡 免費續杯

如果你是個咖啡愛好者，在Panera麵包點咖啡時最好是點小杯的，因為可以免費續杯。點大杯會花更多的錢，但可以透過續小杯咖啡，以更低的價格喝到同等的量。

這個小技巧適用於所有顧客，但如果加入Panera的無限暢飲俱樂部，每月只要支付11.99元（年繳平均支付9.99元），可以得到比免費咖啡續杯更多的優惠，無限暢飲檸檬水、冰咖啡、熱咖啡、冰茶和熱茶及礦泉水，加上周六的特別優惠和服務。

在Panera點餐，如果他們弄錯了你的訂單，可以得到一份免費食物。（Getty Images）

在Chipotle餐廳要求一半一半的肉

Chipotle以墨西哥速食贏得了美國消費者的喜愛，雖然消費者對要為酪梨醬支付額外費用莫可奈何，但卻可在不增加費用的情況下獲得更多的肉。

免費獲得更多肉的關鍵是，要求不同的肉類各半。當你點雞肉或牛肉時，Chipotle的員工清楚知道需要舀出多少，但如果要求兩種都要，可能會得到更多的肉，甚至是雙份。因為員工動作很快，沒時間仔細斟酌一半的分量。這個方法也適用於豆類和米飯，儘管當要求更多的米飯或豆類時，可能不須支付額外費用，但關鍵是用詞，如果要求「額外」(extra)的米飯或豆子，可能需要多付錢，試著要求「適量」(a good amount of)或「多一點」(a little bit more)米飯或豆子。

在福來雞要求同時點早餐和午餐

從開門到上午10:30，福來雞(Chick-fil-A)提供相當多的早餐選項，包括非常受歡迎的餅乾；從10:30開始，轉為午餐和晚餐的菜單。

同時點早餐和午餐的最佳方法是在10:30左右點餐，兩種菜單上的食物都可能在廚房，所以可能滿足你的要求。這樣做的好處是，能夠得到備受青睞、曾在2016年停產的辣雞肉餅乾。盡可能在接近10:30時到達，在早餐菜單上點一份奶油餅乾，在一般菜單上點一份辣雞肉三明治，接著把麵包換掉，就可以得到辣雞肉餅乾了

同樣，越接近10:30，就越容易點到菜單以外的食物，例如雞肉捲餅。早餐菜單只提供一種卷餅，但你知道廚房裡有很多雞肉，所以可能可以說服他們。

連鎖速食店福來雞的早餐菜單大受歡迎。（美聯社）

在漢堡王 要求將素食漢堡分開烹製

近幾年來，速食連鎖店一直努力在菜單中加入素食選擇。漢堡王也毫不猶豫地跳上這班列車。2020年，網路市調公司YouGov在素食主義者中進行一項調查，詢問哪些速食店為他們提供了最優質的選擇。結果，漢堡王排在第三位，只比Subway和Chipotle少一分。

在速食店最受歡迎的素食選項中，有一種是植物性的漢堡，稱為「不可能的漢堡」（Impossible Whopper）。然而，就像漢堡王網站的說明，素食肉餅與牛肉餅是在相同的烤爐上烹製的，這使得它不是100%的素食。這個細節引起某些素食主義者的憤怒。一位顧客甚至對此提訟，聲稱他買了「不可能的漢堡」，如果事先知道還有「肉類副產品」，他就不會買了。

但是沒有必要因此不去漢堡王，根據Reddit網站上的一名漢堡王員工的說法，顧客只需提出要求，收銀機上在「不可能的漢堡」下有一個選項，寫著「不可能的漢堡不要烤(NO-BROIL)」，廚房便會將它和其他食物分開烹製。

在In-N-Out要求把薯條「炸好」

In-N-Out主要在加州和西南部設點，它的漢堡在加州人心中獲得極高評價，認為是漢堡界中無可匹敵的美味。另外，薯條也是一大亮點，包括淋上獨家的醬汁，一片融化的乳酪，以及切碎的烤洋蔥。

不幸的是，醬汁與鋪在薯條上的融化乳酪結合在一起，意味著當它們送到面前時，薯條可能已經變軟了。幸好有個解決方案，In-N-Out的前員工凱西說，只需要告訴收銀員想要甚麼樣的薯條。她建議可要求「fry well」，這樣薯條將在油鍋中多待一些時間，讓加上配料時能更好地保持原狀。

在In-N-Out可要求把薯條「炸好」(fry well)，以免淋在上面的醬汁讓它變軟。（Getty Images）

問Dunkin' Donuts的咖啡是多久前煮的？

你或許認為在速食店裡，不可能知道咖啡是否新鮮。但Dunkin'不一樣，它是提供新鮮咖啡的地方，他們甚至可以當面在櫃檯上研磨客人點的咖啡。

在Dunkin' Donuts，每隔18分鐘就會沖泡一次新鮮咖啡。如果新鮮的咖啡對你來說很重要，而且不是太趕時間的話，一定要問問Dunkin'的員工，咖啡是什麼時候煮的？如果他回答是15分鐘前，你可以等三分鐘再來點一杯新的，如果是5分鐘前，你就知道你剛拿到的咖啡是相當新鮮的。

Dunkin' Donuts每隔18分鐘煮一次新鮮咖啡。（Getty Images）

在麥當勞索取收據

現在多數人很少保留收據，更不用說看了。大多數時候，我們甚至不問它，或者告訴收銀員我們不需要，它就直接被扔到垃圾桶裡。但在美國最受歡迎的速食店，這可能是一個錯誤。根據英國麥當勞前員工阿德南（Kamran Adnan）的說法，去麥當勞時，應該要求提供收據，因為索取收據會讓收銀員認為你是個「神秘客」(secret shopper)。

讓員工認為你是「神秘客」，是獲得最好服務的方法。根據阿德南的說法，在熱門時段，這個作法效果特別好，因為在午餐和晚餐高峰期，那些「神秘客」會在餐廳裡晃悠，因為管理階層希望確保在這些時段內客戶服務特別好。

除了是「神秘客」可能會拜訪的時間外，高峰期太忙，他們也不會考慮太多。員工可能只是認為你是個「神秘客」，這種特權帶來了熱而脆的薯條、更快的服務、熱誠的微笑。

在塔可鐘要先點烤的東西

原汁原味的墨西哥捲餅廣受歡迎，根據QSR雜誌的報導，塔可鐘(Taco Bell)在2021年有超過7000家分店，銷售額達126億美元，在全美最受歡迎的速食名單上排名第四。此外，在2022年，平均每兩小時就有一家塔可鐘的分店開張。