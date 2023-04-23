我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

科奇拉音樂節喝水比吃漢堡還貴 打車2哩路三段收費

養生／白頭髮千萬別拔 小心長不出新髮變禿頭

楊雅棠
白髮主要是老化的現象，通常男生29歲、女生31歲開始，有些人因為遺傳，白髮會較早出現。(本報資料照片）
白髮主要是老化的現象，通常男生29歲、女生31歲開始，有些人因為遺傳，白髮會較早出現。(本報資料照片）

工作壓力大，白頭髮愈來愈多，每當照鏡子總忍不住想拔？但常聽到「白髮拔一根長三根」，讓人想動手又害怕。醫師表示，「拔一根長三根」的說法並無根據，但白髮千萬不可拔，拔光了可能再也長不出來變禿頭，「留得青山在」，還有機會由白轉黑。

白髮和老化、遺傳等有關

台安醫院皮膚科主任曾德朋表示，毛囊中的毛母細胞會持續不斷分裂長出毛髮，長出的新髮通常都是白髮，而毛母細胞旁有黑色素細胞，生產黑色素提供給毛髮，因為黑色素提供的量有多有少，因此產生黑髮、金髮等不同的髮色。一旦黑色素細胞的功能衰退，就會導致頭髮在無色狀態下冒出頭皮而形成白髮。至於黑色素細胞的功能衰退，則可能和老化、遺傳或和免疫機制等有關。

房事過度 頭髮也會早白  

台北醫學大學副教授蔡仁雨表示，白髮主要是老化的現象，通常男生29歲、女生31歲開始，自顳部兩側出現白髮，但有些人因為遺傳，白髮會較早出現。

中醫師周宗翰表示，中醫觀點來看，「黃帝內經」指「腎藏精，其華在髮」、「腎虛髮墮」，若是熬夜、久病等都容易引起腎虛，導致頭髮缺乏營養，從而出現白髮、掉髮；「醫學入門」則說，「因房勞損髮易白」，所以若房事過度，也就是縱欲，會腎精氣虧損、陰液不足，使頭髮過早變白。

壓力造成 和免疫機制有關  

針對壓力造成的白髮，曾德朋認為，和免疫機制有關，壓力會讓身體產生更多發炎因子，進而攻擊毛髮的色素細胞或毛囊細胞。其中，圓形禿常見免疫機制造成白髮，因發炎物質攻擊黑色素細胞，不小心攻擊到毛母細胞，因此導致頭髮掉落，還常見毛髮變白狀況。

曾德朋表示，圓形禿的治療，會在頭皮塗抹EGF等表皮生長因子或低能量照光，讓毛髮長出。如果看到「白毛」先長回來，表示毛母細胞已漸漸恢復作用，後續黑色素細胞也有機會恢復功能，慢慢再長出黑髮。

「保證恢復烏黑」不可信

不過，曾德朋說，目前還沒有研究發現可以把黑色素細胞功能喚醒的機制，因此，坊間若有標榜「保證恢復毛髮烏黑」的藥妝品都是騙人的！

「現在都是透過降低自由基和發炎因子，讓黑色素細胞功能慢慢恢復，因此看到白髮千萬不能拔，因為拔掉後會不會再長出新的毛髮並不曉得，但留著白髮還有機會等黑色素細胞恢復功能變黑。」曾德朋強調，避免頻繁染髮、燙髮、高熱吹整等化學物質傷害、減少日曬等紫外線傷害，保持充足睡眠、營養均衡，都是減少自由基和發炎因子的方式。

面對滿頭白髮，令人煩躁。蔡仁雨笑說，若擔心白頭髮不好看，就把頭髮染黑就好啦。

腎精足、氣血旺 有助生髮

周宗翰表示，當腎精充足、氣血旺盛，頭髮的發育就會濃密、黑亮、柔潤；反之則容易變白、稀少、枯萎、缺乏光澤。由於「脾胃為氣血生化之源」，因此建議可多吃紅肉、深綠色蔬菜以及蛋、豆、魚等「養血」的食物，也推薦可食用「潤澤養髮湯」，藉以疏肝理氣、補肝腎，養血生髮。

潤澤養髮湯
潤澤養髮湯

醫學 蔬菜

上一則

養生／預防泌尿道感染 可用中藥「金錢草」保健

下一則

醫藥／「深腦刺激」手術治巴金森 術後仍須服藥控制

延伸閱讀

牛蒡茶能降血壓、改善甲狀腺腫大 涼拌牛蒡蓮藕絲降血脂

牛蒡茶能降血壓、改善甲狀腺腫大 涼拌牛蒡蓮藕絲降血脂
西班牙3000年前古人毛髮 驗出3種迷幻藥物成分

西班牙3000年前古人毛髮 驗出3種迷幻藥物成分
人類3000年前就懂吸毒？西班牙墓穴毛髮驗出3種迷幻藥

人類3000年前就懂吸毒？西班牙墓穴毛髮驗出3種迷幻藥
月經來肛門刺痛 26歲女子宮內膜異位誤認痔瘡

月經來肛門刺痛 26歲女子宮內膜異位誤認痔瘡

熱門新聞

長島大頸環境怡人、學區優異，讓華人實現夢想的郊區生活。(本報檔案照)

封面故事／學區篇／紐約10佳學區 9個在長島

2023-04-16 13:24
保健食品對身體許多方面都有好處，但它絕不應該是我們唯一依賴的東西。（取自pexels）

養生／補充保健食品 這6種就夠了

2023-04-16 02:09
長島大頸由於擁有紐約州最頂尖學區，吸引華人為子女入讀公校爭相購屋。（本報檔案照）

封面故事／學區篇／選對好學區 贏在起跑線

2023-04-16 14:27
為孩子籌措學費，應及早安排。(Getty Images)

封面故事／學費篇／大學教育基金8策略 越早越好

2023-04-16 15:05
「529大學教育儲蓄計畫」是具有省稅優點的投資工具，可以讓家庭為孩子準備上大學的基金，但計畫卻常常遭到誤解。圖為柏克萊加州大學校園。(美聯社)

封面故事／學費篇／529大學教育儲蓄計畫帳戶 6大誤解

2023-04-16 16:15
德國改變主意、允許2035年最後期限之後繼續銷售內燃機汽車。環保組織的抗議者在柏林象徵性地破壞「攝氏1.5度限制」的牌子。（歐新社）

大仁說財經／歐盟要禁售燃料車 德國變心

2023-04-16 02:12

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友