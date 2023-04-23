醫藥／調節大腦多巴胺 巴金森氏症須長期用藥

讓巴金森氏症病友按時服藥，是照顧者的重要任務。（記者林敬家／攝影）

老年人口增加，巴金森氏症病友人數逐步上升，由於巴金森氏症早期症狀容易被忽略而延遲就診，人數恐比預估更多。也因巴金森氏症為進行性的神經退化性疾病，無法根治，不僅病友日常生活受影響，後續照護與失能衍生的長照經濟壓力也需被重視。

醫師表示，緩解及控制巴金森氏症以藥物治療為主，目前主要藥物因機轉不同大致分為左旋多巴（Levodopa）與多巴胺受體促效劑（Dopamine agonists）兩大類。藥物能讓多巴胺細胞分泌多巴胺，或減緩多巴胺代謝速度，但病人須長期用藥，難免出現藥效波動等情形，此時就要隨時調整用藥，家人也要關注及提醒病友按時用藥，延緩病情惡化的時間。

台灣高雄長庚醫院神經肌肉疾病科主治醫師林祖功說，巴金森氏症是種神經退化疾病，可能先天帶有相關基因，合併後天環境汙染、大腦感染病毒，以及有機磷、重金屬、殺蟲劑、化學藥品等，使存在於間腦的多巴胺細胞快速老化、凋亡，以致多巴胺分泌不足。

藥效波動 就須調整

林祖功說，治療時常依巴金森氏症病友年齡、症狀給予藥物，並因人而異，「一百位巴金森氏症病友，治療藥物搭配就有一百零一種方式。」如年輕患者常用長效型多巴胺受體促效劑，年長者則使用左旋多巴藥物，但藥物仍會交互調整，因患者須長期用藥，有時藥物劑量不足或太強，而出現藥效波動，此時就要重新調整用藥。

台灣林口長庚醫院神經內科部動作障礙科副教授級主治醫師陳柔賢指出，首先可以給予左旋多巴藥物，左旋多巴為多巴胺的前驅物質，經腸道吸收後，穿過大腦血腦障壁，進入多巴胺細胞，再轉為多巴胺釋放到大腦。其次，或可以給予多巴胺受體促效劑，讓大腦接受到類似多巴胺的刺激，緩解不適症狀。最後是利用抑制酵素等藥物，減緩大腦中多巴胺的代謝速度。

巴金森氏症病友在出現手抖、身體僵硬等動作障礙前，常出現睡眠困難、憂鬱等非動作障礙，如何緩解？陳柔賢說，早期巴金森氏症易出現的前期症狀包括便祕 、睡眠困難、憂鬱、嗅覺異常等，此時將依不同症狀給予相對應的治療藥物。

頻換醫師 病患受苦

林祖功說，巴金森氏症病友出現手抖症狀，多巴胺細胞已有六至七成退化，若合併憂鬱，將選擇同時能緩解動作障礙及憂鬱的藥物，幫助病友提高生活品質，降低用藥負擔。臨床觀察，病友從發病到離世長達17到20年，若規律用藥治療、運動，可以延緩身體退化、失能速度，「巴金森氏症不是完全悲觀的病，只要及早發現並用藥控制，它可以分期付款，減慢退化速度。」

「部分巴金森氏症病友常因服藥後，感覺治療效果不佳而到處就醫，如此一來成了藥物白老鼠。」林祖功曾收治一名70多歲巴金森氏症女患者，始終感覺藥物治療沒有效果而到處就醫，每位醫師都在嘗試最佳用藥，而病人就是一直使用不同的藥物，不斷受苦。他建議轉換醫師時，應要有前一位醫師的轉診資料，並找尋神經內科醫師追蹤，避免藥物治療效果不佳。

陳柔賢說，包括糖尿病 、高血壓 等藥物都有副作用，但吃藥是為緩解不適症狀、延緩失能時間，由醫師評估病友是身體僵硬、手抖影響日常生活較多，還是頭暈、嗜睡、皮膚緊繃等藥物副作用影響較多。病人不應擔心藥物副作用而拒絕用藥，以免病情惡化，且不應尋求幹細胞、基因治療等期望治癒，「巴金森氏症為進行性的神經退化性疾病，是無法被治癒的。」

按時服藥 家屬有責

「讓巴金森氏症病友按時服藥，這是家屬的責任。」陳柔賢說，家屬應想盡所有方法，例如，可以輪流打電話叫病友吃藥，或是幫病友買四個鬧鐘，設定好服藥時間，讓病友按時吃藥，就如同小朋友不吃飯，爸媽就要拿著飯碗追著孩子餵飯，這是一樣的道理。

林祖功也說，若病友生活功能出現問題，不吃藥身體就僵硬不能外出、無法爬樓梯等，因此吃藥是要取得平衡，且患者每半年到一年也會抽血檢查肝、腎功能，其實不用太過擔心、因噎廢食。

為提醒病友規律用藥，家屬可用藥盒分裝藥物，或使用手機APP等方式，提醒病友按時用藥，延緩病情惡化。