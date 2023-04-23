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旅遊補給站／搭機舒適第一 專家：這5種衣物別穿

記者胡玉立
長途飛行時緊貼腿部或腰部的牛仔褲，可能會阻止血液循環；另外最好完全避免繫皮帶或腰帶。(取自pexesl)
長途飛行時緊貼腿部或腰部的牛仔褲，可能會阻止血液循環；另外最好完全避免繫皮帶或腰帶。(取自pexesl)

搭機出遊，除了考慮打包行李，別忘了有些衣物最好別穿上飛機。專家舉出五種搭機別穿的衣物，來看看以下建議：

1.牛仔褲

牛仔褲是旅行專家公認最常見的飛行禁忌衣物。旅行作家莊托利（Tory Jon）斬釘截鐵地說：「無論如何絕不要在飛機上穿牛仔褲！尤其是飛行時間超過三小時或那種緊貼腿部或腰部的款式，可能會阻止腿部血液循環，導致麻木，甚至有凝血風險。而且，牛仔褲通常不太透氣，飛行結束時可能會流汗、很惡心。」

2.連身衣褲

一件式連身衣褲確實看來俏皮可愛，但絕非搭機理想選擇。旅遊博客Uprooted Traveler的施密特 (Jessica Schmit) 建議女性避免穿連身衣褲，因為「去洗手間得把連身衣褲上半部拉下來，才能如廁，在公廁赤裸上身可不是好玩的，還得冒著衣服上半部分拖到地板上的風險！ 」一件式連身運動裙也不妥；旅遊博客Sincerely Reneze的洛佩茲（Reneze Lopez）解釋，「連身運動裙通常太緊太短，很難穿著它與陌生人長時間近距離接觸。」

3.腰帶

腰帶，是許多人在機場海關安檢時觸發金屬探測器的原因；旅遊專家建議最好完全避免繫皮帶或腰帶。旅遊網站NomadsUnveiled創始人許淵（Rax Suen）說：「搭機衣著重舒適方便，而非時尚。我最避免穿的就是太緊的褲子和皮帶。」他建議穿舒適且腰身有彈性的慢跑褲或登山褲。

4.涼鞋和露趾鞋

旅遊博客Mukikapup's Travels的賽門（Sarah Simon）建議避免穿露趾鞋，她說：「沒人想被踩到或被袋子滾到腳上，更重要的是，想想飛機有多髒，尤其是廁所。」另外，出於安全原因，最好穿能遮蔽全身的衣物，賽門解釋道：「機艙內溫度有別，腳和頭若沒有遮蔽，最容易覺得冷。」此外，美國機場要求大多數乘客在安檢時脫鞋，專家也提醒大家，避免穿難穿脫的鞋子。建議穿一套就走的鞋並穿上襪子，就不用在安檢時打赤腳走路。

5.任何聚酯纖維（polyester）製品

旅行專家建議多穿幾層、避免穿太重的衣服，同時強調要選對衣料。旅遊網站 WorldWideyedWes博主康寧罕（Wesley Cunningham）說，許多人喜歡聚酯纖維輕巧抗皺，但它比天然纖維更會吸收異味，也不易透氣，會讓人覺得悶熱不舒服。他建議穿著經典透氣的棉質、羊毛或莫代爾纖維（modal）。康寧罕說：「莫代爾纖維比棉花更柔軟，吸水性是棉花的兩倍，是炎炎夏日攜帶的完美質料；它不易皺，更是旅行理想選擇。」

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