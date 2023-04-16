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料理功夫／乾隆白菜

巴爾虎蜜兒
正統乾隆白菜
正統乾隆白菜

北方餐廳吃到一道白菜料理，因為其名稱「乾隆白菜」，好奇點來品嘗，沒想到很符合我的胃口。因為喜歡芝麻醬的口感，所以回家後找出作法，複製出來，博得大家的稱讚。喜歡的朋友可以照著做唷，方法非常簡單，就算是料理新手都能輕鬆學會。

正統版乾隆白菜

材料：

大白菜(取前半部葉片)半顆、芝麻醬3大匙、蜂蜜適量、蘋果醋2大匙、鹽適量、花生粉適量、香油適量、水適量、涼開水適量、白芝麻粒。

作法：

1.白菜洗淨，甩乾水分，盡量使用葉片。

2.燒開熱水，把白菜放入燙一分鐘撈起，放入涼開水浸泡，擰乾水分。

3.芝麻醬、蜂蜜、蘋果醋、些許鹽、香油放入大碗中調成芝麻醬。如醬料太乾，可加入適量涼開水調和。

4.擰乾白菜葉淋上調好的芝麻醬，戴上手套用手每片抓勻白菜葉即可。

5.盛盤後，撒上白芝麻粒，最後撒入一些花生粉即可。

雙醬料版乾隆白菜
雙醬料版乾隆白菜

雙醬料版乾隆白菜

自己改良了調味料，加入花生顆粒醬，意外的「雙醬料」讓口感更豐富。

材料：

白菜整片約300克、黑芝麻醬1.5大匙、花生顆粒醬1.5大匙、白醋2大匙、鹽適量、糖適量、麻油適量。

改良版雙醬料
改良版雙醬料

作法：

1.白菜洗淨切段，接著用鹽醃製殺青，擠去水分備用。

2.取個碗放入黑芝麻醬、花生顆粒醬、白醋、糖適量攪拌。

3.將已經醃好的白菜葉放入醬料中拌勻，最放加入一點點麻油，盛盤上桌。

小叮嚀：

喜食香菜或辣椒者，可選擇加入，又是道開胃涼拌菜。

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1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

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3.投稿請至email：[email protected]

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