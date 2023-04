封面故事／閱讀篇／孩子在讀什麼書？

家長們可以定期帶孩子去圖書館,以培養他們的閱讀興趣。(Getty Images)

美國兒童從小就養成了良好的閱讀習慣,兒童讀物也非常豐富。教育組織Renaissance Learning公司每年發布最新的《孩子們正在讀的書》(What Kids Are Reading),針對許多家長們比較關心的話題,例如不同年齡孩子的閱讀量、每個年級的孩子都在讀什麼書、不同閱讀難度和閱讀水平之間的關係等,是老師家長都比較關注的兒童閱讀報告。

這份報告也提供了為各年級閱讀水平所準備的書單,這些書籍可能會吸引許多學生的興趣,甚至能讓那些尚未被鼓勵閱讀的學生打開書籍。

今年是該報告發布的第15周年,根據來自於全美2.2萬所學校、540萬名K-12年級學生上個學年閱讀了1.71億本書,統計出一些常年上榜的讀物。

對於中小學生來說,15年來最受K-2年級孩子歡迎的書是「DR. SEUSS Green Eggs & Ham」,最受3-5年級孩子歡迎的書是「Charlotte's Web」,最受6-8年級歡迎的書是「The Outsiders」。

在這份報告中,所有的讀者都在尋找能夠引起他們興趣、激勵他們打開書本並開始閱讀的書籍。而孩子們自然而然更傾向於閱讀那些能夠看到自己影子、反映他們經驗的書籍。青少年在尋找自己在世界上的位置,而在這些優秀的作品中,他們可以看到自己的生活反映,找到有共鳴的故事,或擴大對世界的理解。

幫助學生找到下一本或第一本好書,引導他們培養終身閱讀的習慣,讓孩子們可以接觸到廣泛的書籍非常重要。另外,對於一些需要額外支持的學生,如閱讀困難、正在學習英語或需要語音學習的學生,他們可以從有聲書中獲益。

如果你想知道如何為學生安排足夠的閱讀練習時間,每天安排15分鐘可能是一個很好的起點,即使是閱讀有困難的學生,也可以開始看到在詞彙、閱讀理解和一般閱讀能力方面的進步。

每個學生都應該被教會如何閱讀,這樣他們才能成為自己學習的管理者。閱讀可以打開思想和朝向世界的大門。事實上,這是關於社會正義的問題,我們要確保每一個孩子都有充足的機會,在校內或校外都可以閱讀。

以下為《孩子們正在讀的書》提供的K-8年級書單,想要提高孩子閱讀水平的家長可作為參考。

(取自Amazon.com)

幼稚園

在2021-2022學年中,有14萬2489名幼稚園學生閱讀了約20本印刷書籍,平均每人接觸了約9494個單字。整體而言,這些書籍中有49%是由成人念給孩子聽的,22%是成人和孩子一起閱讀,29%是由孩子獨立閱讀。有40萬7076名幼稚園學生閱讀了電子書。

「孩子們正在讀的書」15周年特別推薦

《Can I Play Too?》的大象和小豬,在2018年首次登上幼稚園的最佳書籍榜單,在之後每一年仍持續擄獲年幼讀者的心。今年名列第四。

印刷類書籍第一名

《Biscuit Goes to School》跟著校車走,然後享受其中的樂趣。從2017年我們開始公布幼稚園榜單後,除了2021年讓位給《Green Eggs and Ham》外,這本書年年蟬聯榜首。

(取自Amazon.com)

一年級

在2021-2022學年中,有54萬8270名一年級學生閱讀了約39本印刷書籍,平均每人接觸了約3萬2251個單字。整體來看,這些書籍中有25%是由成人念給孩子聽的,17%是成人和孩子一起閱讀,58%是由孩子獨立閱讀。有48萬2721名一年級學生閱讀了電子書。

「孩子們正在讀的書」15周年特別推薦

「Fly Guy」今年名列第三,自從2014年首次登上榜單以來,一直是小一學生最喜愛的角色之一。

印刷類書籍第一名

連續15年來,一年級學生最愛閱讀的故事,就是山姆(Sam)堅持不懈地勸說大家品嘗他的綠色蛋和火腿。

(取自Amazon.com)

二年級

在2021-2022學年,共有78萬7263名二年級學生閱讀了約50本印刷書籍,平均每人接觸了9萬4457個單字。整體來說,這些書籍中有17%是成人朗讀給孩子聽的,9%是和成人與孩子一起閱讀,而74%是孩子獨立閱讀。共有52萬1950名二年級學生閱讀了電子書。

「孩子們正在讀的書」15周年特別推薦

《The Bad Seed》2022年首次在二年級的書單上冒出頭來,就高居第二名。它竄紅的速度比許多長年受歡迎的書籍還要快。

印刷類書籍第一名

《If You Give a Mouse a Cookie》是二年級榜單的初代冠軍,在那之後,《Green Eggs and Ham》多次成為最受歡迎的讀物,只有在2014年、2016年和2017年位居於《Click Clack Moo…Cows That Type》之後。

(取自Amazon.com)

三年級

在2021-2022學年,共有87萬6344名三年級學生閱讀了大約45本印刷書籍,平均每人接觸了20萬5233個字。有54萬8624名三年級學生閱讀了電子書。

「孩子們正在讀的書」15周年特別推薦

《Dog Man》裡半人半狗的英雄警察 ,在2019年成為三年級學生最喜愛的讀物,並長年保持在第一或第二名的位置,成為這個年級閱讀的忠實夥伴。

印刷類書籍第一名

描述一名女孩和蜘蛛合力拯救小豬威爾伯(Wilbur)的《Charlotte's Web》,繼2009年、2017年、2018年和2022年後,再度成為三年級學生最喜愛的讀物,拿回由《Diary of a Wimpy Kid》蟬聯七年以及《Dog Man》獲得三年的冠軍頭銜。

(取自Amazon.com)

四年級

在2021-2022學年,有86萬2659名四年級學生閱讀了大約35本印刷書籍,平均每人接觸了32萬5367個單字。共有50萬8962名四年級學生閱讀電子書。

「孩子們正在讀的書」15周年特別推薦

勇氣、同理心和仁慈是第四年級榜單中反映的共同主題,例如普爾曼(Auggie Pullman)所寫的《Wonder》,描繪了一個為了被接受而努力的故事,自2019年以來一直名列前十。

印刷類書籍第一名

《Tales of a Fourth Grade Nothing》不意外地成為四年級榜單的榜首,這本書在第一年的榜單就登頂,雖然在2010至2020年由《Diary of a Wimpy Kid》稱霸榜首,還有2021年由《Dog Man》拿下冠軍。

(取自Amazon.com)

五年級

在2021-2022學年,有83萬1353名五年級學生閱讀了約26本印刷書籍,每人約閱讀了39萬6985個單字。共有38萬1631名五年級學生閱讀了電子書。

「孩子們正在讀的書」15周年特別推薦

《Diary of a Wimpy Kid》在過去十年廣被閱讀,對讀者和我們都產生了影響!葛瑞格(Greg)的故事連續四年蟬聯五年級讀物排行榜榜首,因此我們把榜單上的名字從單行本換成了整個系列。

印刷類書籍第一名

凱瑟琳•派特森(Katherine Paterson)的《Bridge to Terabithia》是第一年書單上的冠軍,但除了2019年的《Wonder》,《Diary of a Wimpy Kid》系列幾乎每年都稱霸榜首,像是《Big Shot》一書,描繪了葛瑞格(Greg)對於運動的複雜情感。

(取自Amazon.com)

六年級

在 2021-2022 學年,共有51萬8905名六年級學生閱讀了約16本印刷書籍,平均每人接觸了約42萬2232個單字。有26萬8340名六年級學生閱讀了電子書。

「孩子們正在讀的書」15周年特別推薦

雖然跨越了不同的時間和情境,但六年級學生最常閱讀的小說往往在講述生存的故事,或許其中最令人心酸的莫過於《Number the Stars》,過去15年來,這本書在六年級學生中一直是最受歡迎的書籍。

印刷類書籍第一名

自2021年以來,《Hatchet》這個深刻的故事重新登上了六年級的冠軍寶座,該書講述了父母離異的布萊恩(Brian)如何在一次飛機失事後倖存。在此之前,《Diary of a Wimpy》已連續 11 次占據榜首。

(取自Amazon.com)

七年級

在2021-2022學年,有35萬3482名七年級學生閱讀了約10本印刷書籍,平均每人接觸了39萬4504個單字。共有21萬2820名七年級學生閱讀電子書。

「孩子們正在讀的書」15周年特別推薦

七年級學生最喜愛的書籍清單上充滿了青春成長故事,主角們透過面對挑戰、克服困難,學習去認識自我,像是2010年以來廣受喜愛的史詩故事《The Lightning

Thief》。

印刷類書籍第一名

主角波尼博伊(Ponyboy)在1960年代俄克拉荷馬州 的幫派 故事《The Outsiders》繼2009年、2022年後再度獲冠,與《The Giver》(2016、2018-2021年榜首)、《Diary of a Wimpy Kid》(2011、2012、 2015、2017年榜首)、《The Hunger

Games》(2013、2014年榜首)和《Twilight》(2010年榜首)共同成為七年級學生的最愛。

(取自Amazon.com)

八年級

在2021-2022學年,共有31萬9547名八年級學生閱讀了約9本印刷書籍,每人閱讀了38萬7088個單字。共有11萬201名八年級學生閱讀了電子書。

「孩子們正在讀的書」15周年特別推薦

《The Giver》和《The Hunger Games》雖然出版時間相隔了15年,但探討的是相似的主題,即勇敢的主角努力去改變他們所生活的反烏托邦社會。這兩本書分別自2009年和2011年起,成為八年級學生長期喜愛的讀物。

印刷類書籍第一名

《The Outsiders》講述了1960年代俄克拉荷馬州富人幫和窮人幫之間的對抗,這個主題深深吸引了八年級學生,占據榜單長達11年,只有2010年的《Twilight》、2013年和2014年的《The Hunger Games》,以及2016年的《The Giver》稍稍打破這個局面。