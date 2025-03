幾代同堂家庭的財務考量

對於眾多亞、非、西語裔和拉丁裔以及其他文化背景的家庭來說,幾代同堂是傳統,亦是家庭生活中值得珍視的一個方面,這也有利於您家庭的整體健康。

研究表明,幾代同堂可以帶來經濟利益。如果有意實施,讓多個家庭成員在同一屋簷下生活可能有助於改善健康狀況、減少老年人的孤獨感並增強教育兒童的效果。

雖然幾代同堂有很多積極因素,但也帶來了一系列獨特的財務問題和規劃需求。從儲蓄和預算到成本分攤和遺產規劃,駕馭幾代同堂家庭的財務環境需要遠見卓識和戰略。

以下是關於生活在幾代同堂家庭中的人以及考慮與家人同住的人的一些財務考量。

協助累積家庭財富

皮尤研究中心在 2022 年的一項研究中發現,幾代同堂家庭的人生活在貧困中的可能性較小,而且一些幾代同堂家庭比非幾代同堂家庭收入更高,這有助於在有家人失業時提供安全保障。它還可以鼓勵買房——該研究中 14% 的購房者表示,他們的購買動機是希望家庭中的幾代人居有定所。

財務需求各不相同

由於家庭成員的年齡差異很大,儲蓄和預算計畫可能會更加複雜。例如,老年人可能需要更多的醫療保健和退休費用,而兒童可能需要支付其日托費用和學費。靈活規劃以適應不同的儲蓄和預算需求,並為您的儲蓄設定短期和長期目標,同時顧及到所有世代。

應公平公正地應對各種費用

幾代同堂家庭必須根據每個成員的財務能力和使用情況,通過分攤抵押貸款 或租金 、公用事業、食品雜貨和家庭開支等成本來確保公平。通過公開討論財務貢獻和費用,可以在家庭成員中保持透明度。

在文化價值觀和財務健康之間找到平衡

文化傳統和家庭結構也能夠在資金管理中發揮重要作用,考量幾代同堂生活對家庭財富的影響方式非常重要。文化遺產能夠影響幾代同堂家庭在財務方面的態度和做法,包括儲蓄習慣、投資策略和財富觀念。瞭解您的文化價值觀如何與您在金錢方面的信仰和實踐相關聯,對於在多樣化的家庭結構中進行有效的財務管理至關重要。

溝通是管理衝突和分歧的關鍵

住在家裡的人越多,就越有可能面臨相互衝突的財務優先事項。為了維持幾代同堂家庭的財務穩定,有必要解決在消費習慣上的分歧,並適應不斷變化的收入水準或意外開支。

對未來進行規劃至關重要

遺產計畫應量身定制,以滿足家庭中每一代人的財務需求和目標,並應制定轉讓企業或財產所有權的策略,以確保連續性並保護家庭遺產。確保編制必要的法律檔——包括遺囑、信託、授權書和醫療保健指引——以概述資產分配並澄清臨終願望。

結論

幾代同堂家庭可以通過考量其個人財務目標和共同責任來促進在財務方面的和諧以及福祉。家庭成員應該清楚計畫、需求和期望,以提升所有人的財務穩定性和滿意度。儘早就這些問題進行溝通有助於避免以後出現關係緊張的情況。

通過整體解決這些問題並優先考慮公開討論及合作,幾代同堂家庭可以構建堅實的財務基礎,幫助他們於當下和將來讓家庭成員變得富庶和安全。

在此閱讀更多關於幾代同堂家庭的財務考量因素:chase.com/theknow。

摩根大通 財富管理 (J.P. Morgan Wealth Management) 是摩根大通集團 (JPMorgan Chase & Co.) 的子公司,通過註冊經紀交易商和投資顧問、美國金融業監管局 (FINRA) 和美國證券投資者保護公司 (SIPC) 成員摩根大通證券 (J.P. Morgan Securities LLC, JPMS) 提供投資產品和服務。保險 產品通過 Chase Insurance Agency, Inc. (CIA ) 提供。CIA 乃一家持牌保險代理機構,以 Chase Insurance Agency Services, Inc. 的名稱在佛羅里達州經營業務。某些託管和其他服務由摩根大通銀行 (JPMorgan Chase Bank, N.A., JPMCB) 提供。摩根大通證券、CIA 及摩根大通銀行均為受摩根大通集團共同控制的關聯公司。產品不一定於美國所有州份提供。

© 2025 JPMorgan Chase & Co.

由摩根大通贊助