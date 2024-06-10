如何採取行動並幫助保護老年人免受詐騙

任何人都可能成為詐騙的受害者。詐騙者會通過電話、電子郵件和訊息等手段攻擊各個年齡段的人，誘騙毫無戒心的受害者，以獲取他們的錢財和個人信息。 老年人往往是主要目標，鑑於六月是老年虐待意識月，保持警惕常見的詐騙手段和金融虐待跡象，對保護老年親人免受詐騙至關重要。

瞭解詐騙的跡象

詐騙者越來越具有說服力。他們經常冒充公司或組織，讓你相信他們行動背後的緊迫性或必要性。如果你碰到以下跡象，你很可能在與詐騙者打交道。

緊急要求採取行動、匯款和索取個人信息。冒名頂替者可能會要求迅速行動，聲稱你會失去錢財，並推動訪問你的個人賬戶信息、密碼或確認碼。記住：無論是銀行還是政府，都不會威脅你或要求錢來保護你的賬戶。如果你接到來自銀行的電話而你不確定，掛斷電話，然後撥打信用卡 或借記卡背面的電話號碼。

新的關係對你的錢感興趣。金融虐待通常發生在受害者認識的人身上，如看護者或新認識的朋友。對任何接近你的新朋友並提供投資 「機會」或對你的財務信息感興趣的人保持警惕。

來自「親人」的意外聯繫。詐騙者可以使用人工智慧 （AI）模仿熟悉的聲音，冒充朋友或家人。他們會打電話給你，聲音像是處於危險中的親人，並要求你匯款。掛斷電話，直接聯繫你的親人以確認是否真的是他們。

不尋常的財務活動。如果你看到賬戶中的提款或更改，例如新授權用戶或錯過的賬單付款，詐騙者可能正在訪問你的賬戶。此外，確保將支票 簿保管好，並留意支票活動。自動化所有可以的付款，並討論誰是支持財務決策的可信任聯絡人，以防你需要幫助。

所有權和責任的變更。如果你注意到遺囑、授權書或任何其他財務計劃的變更，這可能是金融虐待的跡象。

採取行動避免詐騙

你和你的親人不必成為受害者。這些步驟可以幫助減少落入詐騙的機會：

忽略並遮罩來自不認識的號碼的電話和訊息，不要僅依賴來電顯示。如果有疑問，掛斷電話，直接聯繫公司、銀行或親人，詢問是否有問題。

丟棄未經請求的郵件，小心處理可疑的電子郵件或社交媒體訊息。不要回答有關個人財務的問題。

保持個人資訊、賬戶詳情和密碼的安全，以免給詐騙者訪問你的錢財和身份的機會。

使用支票時要謹慎。數字支付方式或銀行的在線賬單支付功能可以幫助你將錢發送給預定的收款人，同時消除可能被盜用和更改的紙質支票。

啟用在線警報以瞭解大額消費。如果你看到欺詐性收費，可以迅速採取行動。

在丟棄銀行對賬單、收據、未使用的支票和信用卡之前，將它們切碎。

如果你是老年人，與可信的家人談談他們如何支援你的財務需求，這可以幫助你避免接觸到欺詐和金融剝削。對於有老年親人的人，現在就開始對話，並使用數字工具幫助你提醒可能的詐騙。

記住，金融詐騙可以發生在任何人身上。如果你感覺自己被詐騙了，聯繫你的銀行以核實最近的交易，確保你的賬戶上沒有異常活動。如果你成為受害者，不要感到尷尬，與朋友和家人分享你的經歷並尋求幫助。

你可以在 chase.com/financialabuse 瞭解更多關於如何發現金融虐待和保護親人的方法。

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