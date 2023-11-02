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川普姪女發文稱 川普次子涉嫌偽證恐全盤皆輸

最糟投資？專家勸別買這種人壽保險

讓您的小型企業更上一層樓

【紐約訊】

經過長期的規劃和努力，您終於將創辦小型企業的夢想變成了現實。

然而，正如許多企業主很快就意識到的那樣，成立公司只是他們創業之旅的開始。一旦您開始營業，就該開始考慮如何發展和擴大您的公司以獲得長期成功。

許多小型企業都非常年輕 — 超過一半的企業成立時間不到 10 年，近一半的小型企業在前五年內退出。最小的企業擁有相對多元化的所有權，企業越小，女性或少數族裔擁有的可能性就越大。

請考慮以下步驟，將您的小型企業提升到一個新的水準：

• 確保額外融資。未來的融資計劃可能包括申請更多貸款、贈款或投資者資金。與您信任的銀行建立牢固的關係很有幫助，這將在支持您的小型企業發展方面發揮關鍵作用，並將您與其他資源聯繫起來。例如，摩根大通的特殊目的信貸計畫有助於擴大少數族裔社區的企業主的信貸獲取管道，否則這些企業主可能無法獲得批准或以不太優惠的條件獲得信貸。透過全球供應商多元化資助計劃，合格且經過認證的多元化企業可以獲得負擔得起的成長資本，以支付包括技術、網路或網路修復在內的成本； 營運控制的增強以及其他成本。

• 簡化營運。從長遠來看，現在對營運流程的投資可能會帶來回報，例如使用數位工具來簡化和自動化開票、審批和付款等流程。您可以透過即時支付更快地轉移資金，這可以改善您的現金流，同時最大限度地降低詐欺風險。

• 建立您的團隊。雖然許多小型企業都是單獨運營，但增加團隊成員來管理工作量可以幫助您的企業運作更順暢。如果您已經有會計師或簿記員，請從那裡開始建立並添加其他具有行業專業知識的員工，以幫助您的企業走上持久成功的道路。

• 擴充您的人際關係。您需要見識過這一切的顧問，諮詢師和專家，或認識瞭解這一切的人。花時間確定活動，例如貿易展覽和博覽會、資訊會議、與買家和潛在供應商的交流招待會，以及您可能有資格參加的額外支援的計劃。建立這些聯繫還可以向新客戶開放您的業務。摩根大通在美國 21 個城市提供免費的一對一輔導計劃，由 45 名經過培訓的高級商業顧問為小企業主提供指導，以便他們更好地經營自己的業務。自 2020 年以來，該計劃已幫助 2,800 多家少數族裔企業實現成長。

您用於啟動業務的操作和方法可能與您擴展業務所需的操作和方法不同。專注於您的未來並投資您的設施、團隊和流程可以讓您的組織不斷成長，並有助於最大限度地減少未來的業務障礙。

如需更多幫助您發展小型企業的提示和資源，請訪問chase.com/businesschase.com/businessconsultant

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