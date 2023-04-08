料理功夫／家常快炒2道

芥藍牛肉

這兩道菜可當飯桌上的陣容菜之一，也可以直接盛在米飯上當燴飯享用，另外再煮一鍋湯，一餐就又妥適到位。

芥藍牛肉

材料：

牛肉150公克、生抽1/2大匙、米酒1大匙、沙茶醬1茶匙、芡粉1茶匙、蒜2瓣、辣椒1條、芥藍菜1袋、蠔油1/2大匙、鹽少許、糖少許、芡粉1/2大匙、水2大匙。

作法：

1.首先將牛肉切片，以生抽、米酒、沙茶醬和芡粉抓拌均勻，醃片刻；蒜瓣切片；辣椒切片；芥藍菜切段；芡粉1/2大匙和水調勻，備用。

2.起鍋熱油，將牛肉片以大火炒至五分熟，盛出備用。

3.以原鍋炒香蒜片和辣椒片，倒入芥藍菜續以大火快炒一會。

4.將半熟的牛肉放回鍋，加入蠔油、鹽和糖調味。

5.淋入芡水再次拌炒均勻即可。

小叮嚀：

1.建議選購口感嫩脆的芥藍菜苗，若購買到的是菜梗粗大的芥藍菜，只要將粗硬的梗部下半段削去外皮，炒後口感同樣清脆爽口。

2.牛肉勿久炒，成品約八、九分熟即可，否則口感會過於老硬不好吃。

沙茶羊肉油菜

沙茶羊肉油菜

材料：

火鍋羊肉片380公克、生抽2大匙、米酒2大匙、芡粉1大匙、沙茶醬3大匙、蒜3瓣、油菜1袋、鹽適量、鰹魚粉少許、芡粉2大匙、水1/2杯。

作法：

1.將羊肉片切對半，以生抽、米酒和芡粉抓拌均勻，醃片刻；蒜切末；油菜切段；芡粉和水調勻，備用。

2.炒鍋淋入比平時炒菜多一些的油，手放到油的上方感到溫熱時，加入羊肉片以中火稍微過油，撈出瀝油備用。

3.炒鍋留適量的油，改小火略炒沙茶醬和蒜末。

4.將油菜加入，接著撒鹽和鰹魚粉改大火快炒一會。

5.把已過油的羊肉片回鍋快炒，淋入芡水，再迅速翻炒均勻即可。

小叮嚀：

1.過油的羊肉片回鍋後先略炒再勾芡，如此羊肉片才能直接的沾裹上沙茶醬。

2.羊肉不宜久炒，動作須快速，以免失去綿軟細膩的口感。

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