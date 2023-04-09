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有藝思／草間彌生「無限鏡屋」 重返曼哈頓

周靜芝
高齡93歲的日本藝術家草間彌生(Yayoi Kusama)的藝術作品在世界各地擁有大批粉絲。(取自David Zwirner網站)
高齡93歲的日本藝術家草間彌生(Yayoi Kusama)的藝術作品在世界各地擁有大批粉絲。(取自David Zwirner網站)

高齡93歲的日本藝術家草間彌生(Yayoi Kusama)的藝術作品在世界各地擁有大批粉絲，其中廣受歡迎的「無限鏡屋」(Infinity Mirror Room)，將在今年夏天重返紐約！

草間彌生的最新作品將於5月12日起在位於西19街、西20街的David Zwirner畫廊展出。內容包括她以經典的南瓜、花朵為主題的繪畫與雕塑，以及一個全新搭建的「無限鏡屋」。

畫廊表示，此次展覽名為「草間彌生：我在擁抱鮮花中度過每一天」(Yayoi Kusama: I Spend Each Day Embracing Flowers)，這將是她迄今在紐約最大的展覽，也是她相隔10年後再度與David Zwirner畫廊合作。

紐約的草間粉絲應該還記得，2017年「無限鏡屋」首次現身紐約市時所掀起的旋風，等待入場的觀眾在街頭排起長長的人龍。2021年在紐約植物園也舉辦過草間的大規模展覽，以戶外巨型雕塑、無限鏡屋和室內的繪畫作品，吸引無數人爭睹。

幸運的是，紐約客對草間一向不陌生，通勤族每天可以在剛改建完成的麥迪遜大中央車站，看到她為大廳的開放空間所創作了一幅馬賽克壁畫。去年冬天，第五大道上的路易威登旗艦店則在櫥窗裡安裝了一個栩栩如生的草間彌生機器人，手持畫筆正在創作她的點點圖案。

想在今年夏天再次親睹草間迷人藝術創作的民眾，記得先在David Zwirner的網站上註冊，以獲得最新消息和「免排隊」的機會。

David Zwirner畫廊地址為：525 W 19th St, New York。

雕塑 植物園 紐約市

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