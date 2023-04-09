談藝／賈寶玉的四喜四悲

「久旱逢甘雨，他鄉遇故知。洞房花燭夜，金榜掛名時。」是出自宋·洪邁《容齋四筆·得意失意詩》。這四句詩在華夏傳誦了千年，其意是人們熱切嚮往與追求人生四種境遇的喜樂場景，實現後的喜悅心情。它總括了人生最快意的四件喜事，可謂是膾炙人口，婦孺皆知。

著名古典章回長篇小說 《紅樓夢》的主人公賈寶玉投生塵世短暫的19年，經歷了先人所說的人生四大喜事。賈寶玉的一生給我們許多啟示，他的得意之喜，喜中有悲，悲中有喜，悲喜交錯，一一記述在《紅樓夢》裡。

第一喜／久旱逢甘雨 頑石變美玉

女媧氏煉石補天用了3萬6500塊頑石，單剩了一塊未用，棄於大荒山無稽崖青埂峰下。那塊石頭自經鍛鍊之後，靈性已通，因見眾石俱得補天，獨自己無材不堪入選，逐自怨自嘆，日夜悲號慚愧。他渴望有朝一日走出大荒山，到紅塵一遊，開開眼界。也是他心想事成，幸運遇到一僧一道二仙師點化，攜他到花柳繁華地，溫柔富貴鄉享受幾年，看遍人間百態，體驗凡塵生活。這樣他投胎官宦世家的賈府，銜玉而誕的他，被取名賈寶玉。

賈寶玉口銜五彩晶瑩的美玉出世，如同久旱逢甘雨，終於有了出頭之日。那賈寶玉與塊通靈寶玉的到來，引來賈府上下的驚奇和喜愛。賈寶玉降生賈府，最高興的是賈母，她視孫兒如珍寶，溺愛至極，放在身邊嬌養。

賈寶玉身邊有好幾個姊妹，最關愛他的應是大姊姊賈元春。長姊元春比寶玉大十幾歲，生長於書宦世家的元春飽讀詩書，賢孝才德。她未選入宮前，啟蒙幼弟寶玉，口傳教授了幾本書，自幼識字數千在腹中。後又上家塾讀《四書五經》，寶玉會作對聯，題詠律詩，知儒釋道。

從青埂峰下的頑石變為寶玉，到繁華府 第，過上優渥生活，可謂是：久旱逢甘雨，頑石變美玉；離開無稽崖，入世已知足。

第二喜／他鄉遇故知 人間有愛情

「人生難得一知己，千古知音最難覓。」賈寶玉來到人世間，遇見了他的知己林黛玉。

寶黛初相見是在榮國府。黛玉一見寶玉，便大吃一驚，心下想道：「好生奇怪，倒像在那裡見過一般，何等眼熟到如此！」

寶玉見到黛玉，作揖笑道：「這個妹妹我曾見過的。」賈母笑道：「可又是胡說，你又何曾見過她？」寶玉笑道：「雖然未曾見過她，然我看著她面善，心裡就算是舊相識，今日只作遠別重逢，亦未為不可。」

黛玉與寶玉初見，兩人都有一見如故的感覺，那是前生的絳珠仙草與神瑛侍者在太虛幻境結下的甘露之緣。寶玉見到黛玉說她面善，是對黛玉清麗容貌與氣質溫潤的認可，是情感親近與喜歡。寶玉內心把黛玉認作如睽違已久的友人，歡欣不已，說出了那番心裡話。

寶黛相見時，年紀尚幼，隨著歲月的漂移，他們年紀長大，開始懂得愛情。寶黛之戀，令人羨慕，有多少人期待他倆喜結連理，可結局是風流雲散。

第三喜／洞房花燭夜 美夢難成真

《紅樓夢》最大的看點之一，就是賈寶玉、林黛玉、薛寶釵之間的愛情糾葛。

寶玉佩彩玉，寶釵懷金鎖，是世人眼裡的美滿佳配。但兩人的志趣性情相反，一個任性而為、厭惡仕途經濟，一個理性克制，人情練達。婚前婚後，他兩人從未有過情感上的共鳴，尤其在仕途經濟上發生衝突。寶釵讓所有人喜歡，但從未使寶玉對她產生過對黛玉般的情感，也從未有過對黛玉那樣難捨難離的眷戀。

婚後仍處於昏憒狀態的寶玉，來到人去屋空、荒蕪凌亂、蛛絲兒結滿雕梁的瀟湘館，向黛玉的亡靈哭訴道：「林妹妹，林妹妹，好好兒的是我害了你了！你別怨我，只是父母作主，並不是我負心。」寶玉是來道歉，更是請求原諒的。 「天涯何處無芳草，絳珠仙草獨一隻。」賈寶玉沒有負心，他的心裡只有林黛玉。

可憐寶釵，可悲寶玉，那人生只有一次的「洞房花燭夜」，卻不是美夢，他們的心中都留下了遺憾。

第四喜／金榜掛名時 紅塵俗緣盡

投生在書宦之家的賈寶玉，出生抓周的結果，讓父親賈政大失所望，但他還是常嚴格督導寶玉讀書，準備應考。母親王夫人、妻子薛寶釵和賈府裡的人們期待著寶玉蟾宮折桂。此時賈寶玉見到給他送玉的和尚，兩人交談一番，從得回丟失的通靈寶玉昏聵狀態中甦醒的賈寶玉，已知自己的俗緣已滿，為報答父母和家人的一生願望，承諾去入場考試，並取得舉人第七名。寶玉走出考場，他完成了諾言，回報父母的期許，離家出走，卻又給賈家留下了遺憾。

寶玉中舉後，聖上得知獲得第七名的賈寶玉是已故賈妃之弟，批閱了他的文章，稱是清奇。當得知寶玉離家出走，引起皇上憫卹之心，念賈氏功勳，赦免賈赦賈珍之罪，回復世襲爵位，償還沒收的家產。寶釵的哥哥薛蟠也被赦罪釋放出獄。寶玉出走隱遁，雖父母傷心苦，卻眾人換甜來。

四個悲／未有繁華夢 何來苦人生

賈寶玉投胎凡塵，在賈府生長了19年，獲得了賈母的溺愛、慈母的關懷、嚴父的激勵、兄姊的善待、丫鬟的追捧、世人的喜愛。他歷劫了紅塵的繁華夢，得到了誇世人得意的四大喜事，體驗了常人一輩子才能追求的目標。賈寶玉雖經歷了人生四喜，但也沒逃脫四件失意悲情的羈絆：

木石未成姻，凡間夢魘頻。

金釵離散涕，舉子棄紅塵。

賈寶玉在紅塵一世的結局，就如同最初那一僧一道二仙師在無稽崖講明的：「善哉！那紅塵中有卻有些樂事，但不能永遠依恃；況又有『美中不足，好事多魔』八個字緊相連屬，瞬息間則又樂極悲生，人非物換，究竟是到頭一夢，萬境歸空。」

賈寶玉經歷了得意失意，知交零落，賈府興衰，已了解了這個人世，他的塵緣已滿，懷著四喜四悲（似喜似悲），返回原本屬於他的孤獨僻靜的無稽崖。