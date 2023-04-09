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每周一書／此心安處：美國十年

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此心安處：美國十年。（紐約世界書局提供）
此心安處：美國十年。（紐約世界書局提供）

《此心安處：美國十年》一書的作者余杰，2012年1月攜妻兒赴美，誓言「今生不做中國人」，定居華盛頓郊區，主持亞太宗教自由與民主化研究所，潛心讀書思考、著書立說。2018年12月，入籍美國，自由在哪裡，祖國就在哪裡，拒絕鄉愁，享受孤獨。

他在自序中說：「2012年1月11日，我們一家三口在多名國保警察的監視下登上從北京飛往華盛頓航班。飛機起飛後，我頓時有了一種從即將淹沒我的洪水中掙扎上岸的輕鬆感。」

他說，「幾年後，有國保警察讓老家親友帶話給我：歡迎回家看看，絕對保證安全。」他一笑置之，並一口回絕：「如同余英時先生一樣，我沒有鄉愁，在中國亦無家，我的家在美國。」

《此心安處：美國十年》是一部醒世之作。它用最誠實和犀利的肺腑之言，清晰而強有力地定義了什麼是成為一位美國公民的真正含義。余杰先生素以愛憎分明、嫉惡如仇著稱，此書完整地解釋了余杰個性的精神源泉，即對專制制度下醬缸文化的徹底脫離和唾棄，和對美國自由民主精神完全認同和誓死捍衛的決心。

他在美國的十年，不僅僅是沐浴自由、安身立命的十年，更是為自由吶喊、由「過客」速變為美國主人翁的十年，是為美國民主更加完善壯大而奮鬥的十年。

此書的第一卷「重生十記」：分別是住房記雅、飲食記美、讀書記悅、開車記捷、穿衣記簡、看病記難、入籍記榮、購槍記勇、抗疫記危、投票記弊。

第二卷「美麗如斯」：分別書寫「在星條旗飄揚的國度，自由是最美的風景：美國必遊的八大景點」、「美國西遊記：從維吉尼亞到德克薩斯」、「美國第一莊園：蒙蒂塞洛山莊」、「敗軍之將，可以言勇：尋訪李將軍和『石牆將軍』的腳蹤」。

第三卷為「知人論世」：有「名豈文章著，天地一沙鷗懷念余英時先生」、「美國之大，處處可以擺下一張書桌：我所結識的十二位北美華裔學人」、「美國人的體面與中國人的面子」。

第四卷為「與兒同行」：有「美國小學老師怎樣向學生介紹自己？」到「兒子是怎樣考上全美排名第一的公立高中的？」

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263)

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