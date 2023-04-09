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退休族／支出低 治安佳 這些城市好退休

周靜芝
即使物價飛漲，全美有幾個城市的退休族每月只須不到2000元便可以輕鬆自在過日子。（Getty Images）
即使物價飛漲，全美有幾個城市的退休族每月只須不到2000元便可以輕鬆自在過日子。（Getty Images）

信不信由你，即使物價飛漲，全美有幾個城市的退休族每月只須不到2000元便可以輕鬆自在過日子。不過，你可能也料到了，這些城市不會在任何熱門的海灘附近。

為了尋找到每月花費2000元或更少的退休地點，理財網站GOBankingRates使用租屋網站ApartmentList的資料來查詢一間臥室房子的平均租金，並使用Sperling網站的「最佳居住地」(Best Place to Live)資料，來查找每個選定城市的生活成本指數；從這些資料，可以查看食品雜貨和醫療保健的支出。GOBankingRates還使用了勞工統計局2021年消費者支出調查的資料，來計算65歲及以上退休族每年家庭食品支出金額和醫療保健費用，以確定他們在每個城市每月花在雜貨和醫療保健的費用。

最後，為了符合此一調查「最安全」的標準，這些城市的「宜居評分」(Livability Score)必須達到數據調查公司AreaVibes定義的65分或以上，並且資產和暴力犯罪指數均低於全國平均水準。

以下是一些城市從最高到最低的每月支出，其中不乏最安全和最便宜的退休城市。

1.俄亥俄州帕爾馬高地(Parma Heights, Ohio)

每月支出：1832元

去年1室租金：906元

宜居評分：76

每月醫療費用：503元

每月雜貨支出：424元

2.密西根州法明頓(Farmington, Michigan)

每月支出：1795元

去年1室租金：1001元

宜居評分：94

每月醫療費用：363元

每月雜貨支出：430元

3.俄亥俄州威洛比山(Willoughby Hills, Ohio)

每月支出：1785元

去年1室租金：974元

宜居評分：74

每月醫療費用：380元

每月雜貨支出：430元

4.俄亥俄州北羅亞爾頓(North Royalton, Ohio)

每月支出：1780元

去年1室租金：962元

宜居評分：67

每月醫療費用：376元

每月雜貨支出：442元

5.德州大學城(College Station, Texas)

每月支出：1727元

去年1室租金：845元

宜居評分：79

每月醫療費用：458元

每月雜貨支出：425元

6.德州克魯特(Clute, Texas)

每月支出：1688元

去年1室租金：847元

宜居評分：72

每月醫療費用：420元

每月雜貨支出：421元

7.內布拉斯加州貝爾維尤(Bellevue, Nebraska)

每月支出：1687元

去年1室租金：886元

宜居評分：84

每月醫療費用：376元

每月雜貨支出：424元

租金 醫療費 俄亥俄州

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