養生／年過50 這些運動無助減重

伏地挺身不會燃燒太多卡路里，也不會為大肌肉群提供足夠的刺激，並不是減重的好方法。（取自Shutterstock）

超過50歲，並且正在尋找有效的減重 計畫？或許你也曾經做過許多被宣傳為非常適合燃燒脂肪的運動。不幸的是，有些運動方式並不如其他運動有效；它們也可能不是訓練核心肌肉 最安全的方法，反而有引發受傷的潛在風險。以下是對50歲以上族群無效的減重運動，可以將時間花在其他更有效的運動上。

1.仰臥起坐

仰臥起坐是針對鍛鍊腹部肌肉常見的運動。但是燃燒脂肪需要身體處於熱量不足狀態，雖然仰臥起坐可以增強核心肌力，但無法「鎖定目標」消除腹部脂肪，即使不停地做仰臥起坐，也無法練成六塊肌。

相反地，專注於使用大肌肉群的運動，例如深蹲和弓箭步，它們會燃燒更多的卡路里並產生更大的整體效益。

仰臥起坐可以增強核心肌力，但無法「鎖定目標」消除腹部脂肪。（取自Shutterstock）

2.伏地挺身

伏地挺身(俯臥撐)是增強核心力量的好方法，在完善的健身 計畫中肯定少不了它。 但如果提到減重，它們便力有未逮了。

與仰臥起坐的問題類似，伏地挺身不會燃燒太多卡路里，也不會為大肌肉群提供足夠的刺激，因此並不是減重的好方法，不妨考慮以20到30分鐘的輕度有氧運動代替。

3.開合跳

開合跳是常見的健美操，雖然可以作為很好的熱身運動，但不應被視為減重的首要選擇。它們屬於輕量級的有氧運動，可激活穩定肌群和外周肌群，但要持續夠長的時間才能大量燃燒卡路里，可能造成過度使用傷害。

可考慮散步30分鐘左右，作為減重計畫的一部分，這是比開合跳更好的替代品。

4.瑜伽

瑜伽對身體的靈活、行動、力量和整體健康都有好處。瑜伽確實可以增強整個身體的核心力量和柔韌性，這對於減少運動傷害和讓身體每天感覺更好很有幫助。然而，減重並不是瑜伽能有效解決的問題。

如果做瑜伽可以幫助改善整體健康，那麼也算是可以間接有益於減重。即便如此，它依然不是減重的直接解決方案。

5.普拉提