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料理功夫／香濃飽足暖心湯

閔娜
香濃飽足暖心湯
香濃飽足暖心湯

近日，加州春雨綿綿，喝一碗暖心的湯再舒服不過。我現在介紹的這道湯是以豬骨或雞湯打底，炒香洋蔥和番茄，再加入蔬菜等料，就是一道香濃又有飽足感的暖心湯。

材料：

豬骨1磅或雞1隻、番茄泥（tomato paste）1罐、白腰豆（kidney bean）1罐、洋蔥1顆、番茄1磅、紅蘿蔔1根、大蘑菇1根、高麗菜1大碗。

暖心湯食材
暖心湯食材

作法：

1.將所有蔬菜切塊備用。豬骨或雞加蔥、薑、酒、水，熬煮約兩小時，肉先撈起。

2.鍋中入油，炒香洋蔥及番茄後，把切好的蔬菜及番茄泥倒入翻炒調味，加入肉湯熬煮約半小時入味，最後倒入已煮熟的白腰豆和肉稍煮一下即可。

小叮嚀：

1.蔬菜可視家中冰箱有什麼就隨興地加，豆類也可換成黑豆；要是蔬菜不夠，也能用義大利pasta替代當做主食。

2.用已經煮熟又綿軟的豆類罐頭，方便且不怕豆類煮不熟。

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蔬菜 義大利 加州

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