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紙上播客／思鄉 她在羅德島開茶室

何卓賢
「Ceremony」的茶室。(程夢醒提供)
「Ceremony」的茶室。(程夢醒提供)

在羅德島州普洛維登斯(Providence)，一家叫「Ceremony」的咖啡廳內有乾坤，設了一個專門用來品茶的空間。來自中國安徽的程夢醒，一家都是愛茶之人，她三年前才創始的這家店鋪，如今有不少愛茶的常客光顧，從武夷岩茶到六安瓜片，一壺又一壺茶香濃郁，為當地華人提供一個思鄉情愫的安放之地。

「移民美國之後，父母思念家鄉時的唯一慰藉，就是喝到好茶，於是每次回國我都會帶一個空的行李箱，裝滿了茶葉回來，他們一次能喝夠半年到一年。」如今成為了茶室主人，程夢醒笑說，也總算是幫助父母實現了「茶葉自由」。

專業茶藝師 秀中式茶道

店鋪內小巧而精緻的茶室，代表著程夢醒創業的初衷——宣揚中式的茶道和茶文化。客人可以預約一次90分鐘的品茶儀式，由專業的茶藝師帶領，選喝當季質量上佳的各式好茶；客人可以安靜自處，或跟茶藝師聊天，或邊工作邊品茶。開店至今，前來品茶的有七成是對茶文化感到好奇的外族裔顧客，而三成則是年輕的亞洲學生，試圖通過熟悉的味道找回家鄉的安全感。

Ceremony的特別之處，也許在於它不僅僅是一個茶室，也是一家充滿地道亞洲味的咖啡廳，有售中式糕點、各式拿鐵，甚至還有雞尾酒。但程夢醒坦言，從茶室變身咖啡廳，是一次被動的轉型：Ceremony在2019年底剛開店不久就遭遇疫情衝擊，再也無法招待到店坐下來喝茶的客人，只好開始加入便於外賣的飲料產品，沒想到在挑戰之下卻一炮而紅——她將冰塊做成不同味道的小熊模樣，意外讓各式飲品變成好看又美味的「網紅產品」，吸引一批年輕客人來店打卡，成功讓店鋪順利度過疫情影響期。

回頭看這段經歷，程夢醒更願意把它看成一次機遇，一次做茶室的思路拓展，「從拿鐵飲料開始，大家變得願意接觸、了解傳統的亞洲茶品，後來再慢慢變成茶室的客人。我們現在品茶儀式的預訂，每個星期都是滿滿的。」

近幾年來，「亞洲口味」越發在美國成為流行詞，從飲品到甜點再到高檔餐廳，曾經不被待見的味道如今備受追捧。13歲就隨父母移民到羅德島的程夢醒，對這個現象有著十分深刻的個人體驗；她也也希望通過自己這一家傳統與現代結合的茶室，讓當地人認識到，「中國的茶葉，也可以變得主流。」

「媽媽以前給我準備的午餐，比如紅豆餅什麼的，大家會覺得很奇怪；長大之後，這個東西卻變得流行。Ceremony的存在就是想讓大家知道，亞洲的口味不是暫時的，它是我們文化的一部分；我希望店鋪能讓其他像我一樣長大的學生，找到一分慰藉。」

推廣亞洲茶 搭文化橋梁

從Ceremony的茶單可以看到，店內提供來自中國大陸、台灣以及日本的茶葉，從安徽的祁門紅茶，到南投的紅玉紅茶，到日本的雨露，許多是華人熟悉且鐘愛的茶。程夢醒介紹，每個季節的茶葉，都是自己在信賴的茶農那邊親自喝過的，符合標準才會進口。

把對茶的喜愛變成一項事業，本已是了不起的一次壯舉，但程夢醒坦言，她正在努力給Ceremony賦予更大的意義。一方面，她通過與本地教育機構的合作，推廣亞洲茶葉的歷史的文化；另一方面，她也希望茶室的存在，能成為一座在美華人連接故鄉文化的橋樑。

「我的弟弟在美國出生，也去過中國幾次，但總體來說對中國的文化還是比較陌生。但是，他很喜歡喝茶。我開茶室對他的影響滿大的。我也希望他通過這茶，能打開一扇門，就像我一樣。」

茶室、咖啡廳「Ceremony」。(程夢醒提供)
茶室、咖啡廳「Ceremony」。(程夢醒提供)
「Ceremony」提供品茶儀式。(程夢醒提供)
「Ceremony」提供品茶儀式。(程夢醒提供)
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茶室、咖啡廳「Ceremony」店內。(程夢醒提供)
茶室、咖啡廳「Ceremony」店內。(程夢醒提供)
茶室、咖啡廳「Ceremony」創始人程夢醒。(程夢醒提供)
茶室、咖啡廳「Ceremony」創始人程夢醒。(程夢醒提供)

咖啡 華人 疫情

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