說實話／維生素水成分 恐害健康

喝維生素水(vitamin waters)和電解質飲料(electrolyte)正流行，全球市場不斷成長。（Getty Images）

電解質飲料(electrolyte)和維生素水(vitamin waters)的全球市場正不斷成長，2021年已高達72億美元，市場分析師預測，到2027年銷售額將攀升至119億美元。

無論是經常飲用維生素水或其他電解質飲料，還是僅偶爾飲用，專家表示，在將這些飲料作為日常補充水分的來源之前，多瞭解它們的成分是有幫助的。

雖然電解質飲料和維生素水等流行飲料，對運動員和重視健康的人頗具吸引力，但營養學家擔心這些飲料中有過多的糖分，建議在喝下太多的維生素水前要注意一些事。

什麼是維生素水？

維生素水是一種由水、水溶性礦物質和維生素所組成的飲料，例如維生素A、C和B群。一些受到市場歡迎的維生素水也常加入電解質，並有各種口味，這些口味通常都是添加糖或其他天然 (人工) 甘味劑 (sweeteners)。

維生素水對身體有好處嗎？

含有維生素與礦物質，使這類飲料成為比碳酸飲料更好的選擇，能夠隨時隨地飲用，則是另一個優點。麻州綜合醫院營養和生活精神病學主任奈杜(Uma Naidoo)博士表示，作為一名營養精神病學家，她對能強化飲食中營養成分的新產品充滿期待；但奈杜也警告說，飲食之外，不要過分依賴任何形式的營養補充品。她說，不要透過補充營養素，來彌補不良的飲食習慣。

維生素水的好處多於壞處嗎？

毫無疑問，維生素水中的維生素對人的健康很重要。更重要的是，加入電解質的飲料被證明可以提高運動時的身體表現，並能有助於補水 。

但疾病控制和預防中心(CDC)也警告說，不要食用含有太多「添加糖」(added sugars)的食物和飲料，因為會增加罹患肥胖 、2型糖尿病和心臟病 的風險。

哈佛大學營養學教授威利特(Walter Willett)說，多數市售維生素水都含有糖或其他甘味劑，可能對身體有害。事實上，一項分析發現，某種最受美國消費者歡迎的維生素水品牌，「所含的果糖與一瓶可口可樂 相同」。

威利特還指出，加入營養素的飲料是「一種昂貴的獲取維生素方式」，他建議改喝白開水，如果需要額外補充維生素，最好服用標準的綜合維生素，每天的花費應該不到10美分。

維生素水的另一個隱憂是，可能會對腎臟造成傷害。（取自Amazon網站）

維生素水對腎臟有影響嗎？

關於維生素水的另一個隱憂是，可能會對腎臟造成傷害。因為維生素水中的維生素已經存在於人們日常食用的其他食物中，多餘的維生素必須透過尿液排泄出體外，這可能對腎臟功能造成負面影響。國家腎臟基金會(National Kidney Foundation)也警告不要過度補充維生素，並在官網上說明，保健食品不受FDA監管，許多產品可能是有危險的，特別是對腎臟病患者。

你是否喝了太多的維生素水？

少量飲用維生素水，不致造成傷害，但希望對健康有益的人，可以考慮用更自然的方式來補充營養。

奈杜說，如果只靠保健食品，而忽略食用完整的食物，就會錯過食物所能提供的其他重要營養物質。她說，均衡攝取健康脂肪、好的蛋白質和複合式碳水化合物(complex carbohydrates)是日常飲食的首選；如果選擇維生素水等補充劑，請閱讀成分標籤，避免喝下過多添加糖或人工甘味劑。