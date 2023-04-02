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移民專頁／I-140申請是初步申請 非最終申請

李亞倫律師主答

讀者問：

我提出了EB-1移民申請，但是收到 I-140的RFE補材料通知。我有提出EB-2申請，I-140申請批准了。請問，我可以直接在我的批准的EB-2基礎上file提交我的 I-485嗎？我必須取消這個pending的已經被RFE的EB-1申請？我擔心我的申請進入黑洞。

答：

就你的問題而言，我假設你在EB-1和EB-2申請中所提供的資料沒有突出的矛盾，只要你的EB-2優先日期排期已到，且只要你保持合法身分或在180天或更短的過期身分期間，並你持簽證入境美國，你應該可以根據你已批准的EB-2申請來遞交I-485。

假設上述情況屬實，並且你沒有其他不得入境的情況，你不必取消仍在等待處理的EB-1案件。如果你已經有批准的 EB-2申請並且優先日期排期已到有簽證配額，那麼似乎沒有理由去保留它。I-140申請是初步申請，而不是申請移民。

移民的實際申請要通過I-485格來申請調整為永久居民的身分，或者如果領事館處理你的案件，填寫DS-260表格是移民簽證的申請。請注意，撤回或取消你的EB-1申請案並不意味著美國公民及移民服務局將會放棄它。它會保留它，儘管它可能會，也可能不會成為你永久文件的一部分。無論你採取何種行動，你的 I-485都不應該因為EB-1申請而陷入黑洞。

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