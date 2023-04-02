星座／4月2日至4月8日 射手座歡喜連連 雙子座渾渾噩噩

4月2日至4月8日，12星座運勢如何呢？

牡羊座 總運指數 ：★★★☆☆

本周你的協調與管理能力很突出，這項能力會使你在團隊協作中收益良多，充當他人的和事佬你也能做得得心應手。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

金牛座 總運指數：★★☆☆☆

本周你就像一個自私的小孩，任性、撒嬌、賣萌，但你會發現沒幾個人買你的帳。若不想讓自己給別人的印象打折，就別凡事只考慮自己。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

雙子座 總運指數：★☆☆☆☆

缺乏熱情的一周，不管是面對愛情還是事業你都有些提不起勁，生活進入渾渾噩噩的節奏。需要多給自己加油打氣，才能增添一些向前的動力。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

巨蟹座 總運指數：★★★★☆

總體運勢頗高，約會的次數有所增多，與戀人間的感情有增無減；工作學習上不會遇到什麼難題；財運有波動，但結果能令你感到滿意。

幸運色彩：蘋果 綠

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

獅子座 總運指數：★★★☆☆

愛情會出現一些插曲，不怕和戀人拌嘴，就怕陷入冷戰之中；工作存在較多抱怨，效率有所下降；財運良好，規避風險能力易見成效。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

處女座 總運指數：★★★★☆

本周你極易處於興奮狀態，不管做什麼都顯得鬥志高昂。不過，當你特別興奮時，購物慾也會變得很強，小心錢財流失會特別快哦！

幸運色彩：日光黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

天秤座 總運指數：★★☆☆☆

本周需要你最需要關注的不是別人，而是你自己。對自己不夠關心，又如何去關心別人？不順之事乃人之常情，直接舉旗敗下陣來才真正可怕。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

天蠍座 總運指數：★★☆☆☆

令你羨慕嫉妒的事和人這周特別多，但不要被這種負面能量所影響。做任何事都不要總盯著別人，多和自己對比，才不會迷失道路。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

射手座 總運指數：★★★★★

壓力漸漸消散，身心在這周會得到很好的釋放。你將會有更多的時間和精力去做自己感興趣的事情，歡喜連連。

幸運色彩：香檳金

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

摩羯座 總運指數：★★★★☆

運勢不錯的一周，感情上呈現浪漫的色調，心愛的人能感受到你對其充分的信任；工作表現平平，不過財運不錯，謹慎投資 會有不少收穫。

幸運色彩：森林綠

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

水瓶座 總運指數：★★★☆☆

總需要和數字打交道的一周，許多時候你都會要經受數據考驗。對數字不敏感可不行，太粗心也不行，否則很容易就會在好運面前敗下陣來。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

雙魚座 總運指數：★★★☆☆

你有許多值得稱讚的長處，在本周你也會因為善良和聰慧得到不少的讚揚。但你要小心，有些嫉妒心強的人會在給你一顆糖果後再向你放暗器。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

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