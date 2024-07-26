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FBI局長不確定是不是子彈打中耳朵 川普怒轟：怪不得失去美國的信任

編譯周辰陽／即時報導
前總統川普。（美聯社）
前總統川普。（美聯社）

聯邦調查局（FBI）局長雷伊日前就前總統川普暗殺未遂事件出席國會聽證會時表示，不確定是不是子彈打中了川普的耳朵，引來川普上自家社群媒體平台開炮。

福斯新聞報導，雷伊24日作證時指出，「我認為，對於前總統川普，有些問題是關於打中他耳朵的，究竟是子彈，還是彈片」。

聽證會結束後，川普25日晚間登入「Truth Social」，對自己2017年時提名為FBI局長的雷伊展開全面抨擊，「FBI局長雷伊昨天告訴國會，他不確定我是否被彈片、玻璃或一顆子彈擊中（FBI甚至從未檢查！），但他確信騙子拜登生理與認知都『平安無事』，錯！」。

川普繼續指出，「這就是為什麼他對恐怖分子和其他罪犯以空前程度湧入我們國家一無所知。他的唯一重點是摧毀J6愛國者、突擊搜查海湖莊園跟拯救激進左派瘋子，就像目前在華府燃燒美國國旗，以及在我們偉大國家紀念區噴漆的那些人一樣，零報復」。

川普寫道，「不，很遺憾，就是一顆子彈打中了我的耳朵，而且打得很重。沒有玻璃，沒有彈片。醫院稱之『耳朵槍傷』，怪不得曾經傳奇的FBI失去了美國的信任！」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 FBI 拜登

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