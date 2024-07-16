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槍手行刺川普前48小時行蹤曝 靶場練槍、買50發彈藥 本來要炸車

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槍手行刺川普前48小時行蹤曝 靶場練槍、買50發彈藥 本來要炸車

編譯盧思綸／即時報導
20歲槍手庫克斯13日行刺美國前總統川普前48小時行蹤曝光。圖為14日的庫克斯住家外，警方戒備進行調查。（歐新社）
20歲槍手庫克斯13日行刺美國前總統川普前48小時行蹤曝光。圖為14日的庫克斯住家外，警方戒備進行調查。（歐新社）

美國前總統川普13日於賓州造勢遭遇20歲槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）行刺，現在美國有線電視新聞網（CNN）揭露庫克斯案發前48小時的行動。

一名執法部門官員透露，庫克斯12日前往射擊俱樂部靶場練槍，隔日上午前往家具裝飾連鎖店家得寶（Home Depot）購買5英尺高梯子，接著到槍店購買50發子彈。

隨後，庫克斯駕駛現代汽車Sonata前往川普於巴特勒郡的造勢集會現場，汽車後車廂另放有爆裂物裝置，該裝置與其攜帶的發射器已經連接完畢。

距離槍擊案發生超過2天，儘管調查人員試圖拼湊作案前的行動時間表，依舊無法釐清庫克斯心理狀態和可能動機。

執法消息人士透露，即使成功破解庫克斯手機和電腦，回溯搜尋歷史、查找臥室，並且訊問其家人朋友，仍然沒有有力證據說明其政治或意識形態促使的動機。

即使調查人員發現庫克斯明顯投入線上活動，包含對編寫程式和電動遊戲的興趣，卻也只是引發更多疑問。

除此之外，執法消息人士稱，庫克斯遺體查獲一個遠端遙控雷管，連動其後車廂裝有炸藥的金屬，說明其襲擊原本可能更具破壞力，不排除引發爆炸分散現場注意力。

而調查人員也不清楚庫克斯如何學習和組裝爆炸裝置。執法官員提到，人員分析網路搜索歷史，沒有任何跡象表明他正在研究如何自製炸藥。

庫克 川普 賓州

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