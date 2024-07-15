英媒：「辛普森」特定劇情雷同川普遇刺 英電視台疑刻意停播

「辛普森家庭」為美國知名卡通影集；資料照，由福斯頻道（Fox）釋出。（美聯社）

美國前總統川普 13日在賓州 遇刺後，據英國小報「每日星報」報導，英國公共電視「第四頻道」似乎已把14日預定播出的美國卡通影集「辛普森家庭」特定集數撤下，因其劇情內容和川普遇襲事件有雷同處，而改播出其他集數。報導聲稱，該影集可說又「預測」一場歷史性事件。

報導引述社群媒體 X的用戶@ropestoinfinity指出，第四頻道14日下午的節目有突然變更；他說，原本還不清楚為何要撤下辛普森家庭標題為「偶像破壞者麗莎」（Lisa The Iconoclast）的一集播出，但現在他明白了。該網友並附上該集一幅劇照，顯示一名配備狙擊槍的男子趴在陽台，槍口對向在講台發表演說的麗莎。

報導指出，該集為辛普森第7季第16集，卻與日前川普欲發表演說時遭人槍擊受傷的情景有異曲同工之妙。該集的劇情敘述指出：「麗莎發現春田（Springfield，虛構劇中小鎮）的創始人是曾試圖暗殺喬治．華盛頓的奪命海盜，決定應讓她的同胞知道真相」。

該報導推想，不只社群媒體網友，第四頻道似乎也察覺劇情和現實的相似處，為此變動節目。

另外英國「每日快報」14日報導，第四頻道將當天要播出的第7季集數，改為第30季裡的「寶貝，你不能開我的車」（Baby You Can’t Drive My Car）。報導稱，原定的集數是在1996年首播，新播出集數卻是在其13年之後。

每日星報已向第四頻道請求置評，但報導中尚無該頻道的回應。實情是否如英國小報、網友所稱，尚待釐清。