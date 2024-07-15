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行刺川普槍手曾和地方員警對峙 AR步槍逼退後連開數槍

美洲盃／阿根廷1：0衛冕冠軍 梅西傷退一度爆哭

槍手近距離攻擊川普 退役狙擊手懷疑「有內鬼幫忙」

編譯俞仲慈／即時報導
特勤局表示，刺殺川普的槍手埋伏在高處開了數槍，已遭特勤人員擊斃。圖為保護川普的狙擊手向槍手開槍。(美聯社)
特勤局表示，刺殺川普的槍手埋伏在高處開了數槍，已遭特勤人員擊斃。圖為保護川普的狙擊手向槍手開槍。(美聯社)

根據聯邦調查局(FBI)取得的證據顯示，刺殺川普的槍手是單獨行動的孤狼，不過世界狙殺距離紀錄保持人、加拿大一位退役狙擊手從專業經驗研判，質疑槍手近距離暗殺行動，可能有內鬼居中協助。

亞歷山大(Dallas Alexander)過去在加拿大第2聯合特遣部隊(JTF 2)狙擊小組服役長達14年，貼身保護加拿大總理等世界級領袖，也是世界狙殺距離紀錄保持人。

根據每日郵報報導，2017年5月亞歷山大使用麥克米倫(McMillan)TAC-50步槍，讓子彈飛越10秒時間，精準擊斃距離2.2哩外的一名伊斯蘭國(Islamic State)恐怖分子。

因此當亞歷山大得知企圖暗殺川普的槍手庫克斯(Thomas Matthew Crooks)是個年僅20歲、毫無軍事背景的素人，在Instagram和X發文提出質疑：「我非常熟悉狙擊布局與具體任務，昨天發生的事讓我懷疑槍手獲得某機構、某組織或政府內部某人協助。」

同時對於槍手藏身在距離川普僅400碼外的建築物屋頂上，亞歷山大感到不可置信；他說：「光天化日之下，根本不可能爬到屋頂，而且距離看起來只有數百碼，而且只要川普講話，沒有人可以持槍進入那個位置。」並強調：「根本不可能，就像你根本不須成為狙擊手就可以暗殺，這是世界上最清楚不過的事，槍手就藏身在最明顯之處。」

因此亞歷山大重申對刺殺未遂案的質疑：「肯定有事情發生，我不會指責任何人，但很明顯槍手獲得協助。」並補充道：「無論是否有人故意視而不見或是其他陰謀，肯定都是經過精心策畫，因為涉及此案、此種維安程度，絕非小事，竟然就如此堂而皇之發生。」

同時亞歷山大對於維安人員無人及時發現槍手身影，坦言非常奇怪：「如果有人優秀到能夠進入全世界最難追蹤目標的200碼範圍內，根本不可能沒有看到槍手。」

川普 加拿大 庫克

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