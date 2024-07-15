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直擊川普全代會 維安嚴謹 要順利闖關得靠運氣

川普遇刺 多國領袖譴責暴力 賴清德、習近平也表達關心

編譯中心／綜合報導
南韓首爾一名行人15日觀看當天報紙頭版報導川普遇刺的新聞。(美聯社)
南韓首爾一名行人15日觀看當天報紙頭版報導川普遇刺的新聞。(美聯社)

前總統川普13日在賓州巴特勒造勢時遇刺，世界領袖紛表震驚並譴責暴力。

在歐洲，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)譴責這場攻擊：「我們再次目睹針對政治代表的不可接受的暴力行為。」英國新任首相施凱爾表示，他對造勢會上「駭人的場景感到震驚」，「任何形式的政治暴力在我們的社會中都沒有立足之地」。

義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)表示，她「懷著憂慮」關注賓州的最新消息，並祝福川普早日康復。這位右翼領袖表示，她希望「在接下來幾個月的競選活動中，對話和責任能戰勝仇恨和暴力」。

在美洲，阿根廷民粹主義總統米雷伊(Javier Milei)在這起暗殺事件發生後怪罪「國際左派」，並說：「由於選舉失利的恐慌，他們訴諸恐怖主義來強加他們落後的獨裁議程。」

在亞太地區，日本首相岸田文雄透過社群平台X表示，「我們必須堅決對抗挑戰民主的暴力行為，並祈禱川普前總統早日康復」。南韓總統尹錫悅透過社群網站就此事表達震驚並慰問川普。印度總理莫迪表示：「對於我朋友遭受攻擊讓我深感擔憂。暴力在政治和民主國家中沒有立足之地。」

澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)也表示，這起槍案「讓人擔憂」。

台灣賴清德總統14日向川普致上誠摯關心，祈禱他早日康復；總統府也在第一時間請外交部長林佳龍致電美國在台協會(AIT)表達關心之意。總統府強調，台灣會持續與理念相近的民主國家，攜手維護以規則為基礎的國際秩序，並與國際社會共同團結支持民主，持續為世界貢獻良善力量。

中國外交部官網14日發表內容相當簡短的回應。根據官方說法，發言人指出中方關注川普前總統遭遇槍擊事件，表 示習近平主席已向川普前總統表達慰問。不過官方並未提及慰問管道與內容。

川普 賓州 義大利

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