當美國總統好危險 46任中已4死3傷、被擋下的暗殺更不計其數

前總統甘迺迪於1963年坐敞篷禮車在達拉斯市遊行時，遭槍手狙擊身亡。(美聯社)

前總統川普13日賓州造勢時遇刺，讓人回想起美國歷史上的多起總統暗殺事件。自從1789年華盛頓(George Washington)就任美國第一位總統，至今235年來只有45人擔任過這項職務，其中有六人遇刺，包括四人喪生，兩人受傷。至於被及時阻止的暗殺企圖，更是不計其數。

有線電視新聞網(CNN)報導，刺殺總統最早可回溯到開國之初。第七位總統傑克遜(Andrew Jackson)去國會山莊參加葬禮，有人朝他開槍；槍手扣扳機兩次，但槍枝卡彈失靈，傑克遜得以倖免。

前總統老羅斯福(Theodore Roosevelt)跟川普一樣，1912年想奪回自己的總統寶座，前往密爾瓦基市演講路上，碰到一名沙龍店主開槍；老羅斯福後來表示，子彈是被自己長50頁而折疊起來的演講稿擋了一下，餘生子彈就留在他體內；雖然中槍，但他還是發表演說。

前總統小羅斯福(Franklin D. Roosevelt)1933年當選，還未就職時在邁阿密碰到刺殺；槍手詹加拉(Guiseppe Zangara)沒命中羅斯福，但射殺芝加哥市長瑟馬克(Anton Cermak)；槍手後來被判坐電椅處決。

羅斯福去世後接任擔任總統的杜魯門(Harry Truman)1950年碰到波多黎各人向他開槍。

福特(Gerald Ford)總統1975年接連遭遇兩次有人想刺殺他。一名女子琳奈特．弗洛姆(Lynette Fromme)還沒來得及開槍便事敗；幾周後另一女子莎拉．珍．莫爾(Sara Jane Moore)在舊金山向福特開槍，但被路過的人抓住而未命中。

雷根(Ronald Reagan)1981年在華府 希爾頓飯店外演講完，被槍手辛克萊(John Hinckley)開槍擊 中，但雷根的白宮 發言人布雷迪(James Brady)傷勢比他還重。

前總統雷根於1981年在華府希爾頓飯店外演講後，被槍手擊中受傷。(美聯社)

一名愛達荷州男子2011年向白宮開槍多發，被控以意圖刺殺歐巴馬總統。

四名被刺殺身亡的總統都是遇到槍擊。

林肯(Abraham Lincoln)是第一位被刺殺的美國總統，1865年現身華府福特劇院(Ford's Theater)時，被當晚演出的演員布斯(John Wilkes Booth)由腦後開槍射殺。布斯逃離現場，但幾周後在維吉尼亞州逮捕行動中被射殺。

加菲爾(James Garfield)總統1881年7月在華府火車站被開槍。同年9月在新澤西州再遇槍擊，傷重不治。槍手叫古提奧(Charles Guiteau)，原是加菲爾德的支持者，因謀官不成憤而行凶，同一年被定罪且絞死。

麥金利(William McKinley)總統1901年9月在紐約州水牛城遭無政府分子佐克茲(Leon Czolgosz)開槍擊中，幾日後傷重不治。佐克茲後來被判電刑處死。

甘迺迪(John F. Kennedy)總統1963年坐敞篷大禮車在達拉斯市遊行時，遭槍手奧斯華(Lee Harvey Oswald)狙擊而死；奧斯華同情蘇聯，開槍後幾天被捕，而他本人則被魯比(Jack Ruby)在達拉斯市警局地下室射殺。