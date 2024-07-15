川普遇刺 20歲槍手動機不明 登記為共和黨選民 個性孤僻從不談政治

暗殺川普的槍手經查明是20歲的庫克斯，這是他在就讀高中時的資料照片。(美聯社)

聯邦調查局(FBI )13日晚間公布暗殺前總統川普的槍手為年僅20歲的庫克 斯(Thomas Matthew Crooks)，他曾捐款給拜登總統，但已登記為共和黨選民；庫克斯持父親合法購買的槍枝單獨犯案，檢警在他家中搜出爆裂物，正透過他的電子產品社群媒體追查犯案動機。庫克斯的親友形容他個性孤僻，未聽過他談論政治，並在得知他犯案後感到震驚。

賓州 FBI匹茲堡辦公室特別探員洛傑克(Kevin Rojek)表示，尚未確認庫克斯的行凶動機，僅表示庫克斯「單獨行動，不存在公共安全問題」，全案調查中。

FBI視為潛在恐怖主義行徑

FBI反恐助理主任威爾斯(Robert Wells)則表示，當務之急是確認動機，已將此案視為「潛在的國內恐怖主義行徑」。

五角大廈表示，嫌疑人沒有任何軍事相關背景。

川普遇刺逃死劫 資料來源╱綜合外媒 製表╱國際中心 圖╱google earth、美聯社、路透、白宮網站 聯合報系 FBI探員在川普遇刺現場附近槍手藏身的屋頂調查，白色屋頂仍留有槍手被擊斃時的血跡。(路透)

AR步槍來自父親合法購得

報導指出，庫克斯從約400呎外的屋頂開了約八槍；執法單位的消息人士透露，聯邦酒精、菸草、火器和爆炸物管理局(ATF)追查發現，庫克斯犯案用的AR-15步槍由父親於2013年合法購得。

槍手家中車上發現爆裂物

洛傑克表示，FBI在庫克斯的車上發現一個「可疑裝置」，且在他家中發現另一個類似物品，FBI探員正在推敲這個「簡陋」的裝置所用為何；另有媒體指出，該裝置為爆裂物。

FBI表示，庫克斯沒有已知的精神疾病史，他的家人低調配合調查。

洛傑克表示，「我們正在調查他的背景、日常活動、手寫文件、社群媒體發文，這些可能有助釐清案件動機，但目前為發現任何威脅跡象。」

暗殺川普的槍手經辨明是20歲的庫克斯，執法人員14日到賓州貝索公園他家裡搜查。(歐新社)

17歲時曾捐15元給拜登

聯邦選舉委員會(FEC)紀錄顯示，拜登2021年1月就職日當天，署名湯瑪斯‧庫克斯(Thomas Crooks)的捐款人，捐款15元給民主黨陣營團體「進步投票率計畫」(Progressive Turnout Project)；此人當時附上與川普刺殺案兇手相同的地址，而庫克斯當時年僅17歲。

「進步投票率計畫」發言人證實收到這筆單次捐款，重申譴責任何形式的暴力與破壞和平政治行動的任何人。

賓州選民資料庫顯示，2021年稍晚，庫克斯18歲生日後一周，他以共和黨人的身分登記投票；賓州阿勒格尼郡(Allegheny)發言人表示，庫克斯只在2022年的期中選舉中投過一次票。

州紀錄顯示，庫克斯的父母都是社工，父親登記為自由主義者，母親登記為民主黨人。

朋友說他不像政治革命者

庫克斯2022年畢業於賓州高中，同儕形容他是孤僻、朋友不多的人。

庫克斯的小學與高中同學邁爾斯(Jameson Myers)說，他總是獨來獨往、不擅交際且沒有很多朋友。

邁爾斯表示，他從未聽庫克斯談論政治，尤其是川普。邁爾斯自述他與庫克斯是朋友，「他從未表現得像個政治革命者」。

邁爾斯形容，庫克斯熱愛科幻電影「星際大戰」 (Star Wars)，「可愛的好人」。

曾被拒步槍隊因射擊太差

邁爾斯透露，庫克斯曾想加入高中的步槍隊卻遭拒絕。邁爾斯說：「他不僅未入選，還被要求別再申請，因為他的射擊技巧太糟，且被認為是危險的。」

另有同學形容，庫克斯「文靜」且「非常聰明」，「考試成績很好，數學和科學很強」，「對電腦很有興趣但從不談政治」；另有同學表示，庫克斯「善良」，「不曾展現威脅性」。

賓州養老院「伯特利公園專業護理與復健中心」(Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation Center)行政人員格瑪希‧格里姆(Marcie Grimm)表示，庫克斯在養老院擔任餐飲助理，他工作認真且通過就職背景調查，「得知庫克斯涉案，我們感到震驚和悲傷，正全力配合調查」。

另外，社群媒體平台「Discord」通報發現一個「極少使用」的帳戶似與涉案者相關，但「未發現任何證據」顯示該帳號被用來策畫攻擊，該帳號「也沒有宣揚暴力或討論政治觀點」，平台正配合執法單位調查。