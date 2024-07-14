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埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

刺殺川普槍手曝光 20歲賓州男連續開火 FBI震驚特勤後知後覺

林肯、甘迺迪、羅斯福、雷根…美國總統遇刺事件簿

編譯潘勛／即時報導
前總統川普13日賓州造勢時遇槍擊，臉上濺血。（美聯社）
前總統川普13日賓州造勢時遇槍擊，臉上濺血。（美聯社）

前總統川普13日賓州造勢時遭槍手開槍，臉上濺血，而被特勤局匆匆帶走。讓人回想到美國史上很多總統、前總統、總統候選人遇襲事件。

有線電視新聞網(CNN)報導，遇刺殺而倖存的總統，最早可回溯到內戰以前時代。傑克遜(Andrew Jackson)總統去國會山莊參加葬禮，有人朝他開槍；槍手扣扳機兩次，但槍枝卡彈失靈。

前總統老羅斯福(Theodore Roosevelt)跟川普一樣，1912年想奪回自己的總統寶座，前往密爾瓦基市演講路上，碰到一名沙龍店主開槍；老羅斯福後來表示，子彈是被自己長50頁而折疊起來的演講稿擋了一下，餘生子彈就留在他體內；雖然中槍，但他還是發表演說。

羅斯福(Franklin D. Roosevelt)總統1933年當選，還未就職時在邁阿密碰到刺殺；槍手詹加拉(Guiseppe Zangara)沒命中羅斯福，但射殺芝加哥市長瑟馬克(Anton Cermak)；槍手後來被判坐電椅處決。

羅斯福去世後接任擔任總統的杜魯門(Harry Truman)1950年碰到波多黎各人向他開槍。

福特(Gerald Ford)總統1975年接連遭遇兩次有人想刺殺他。一名女子琳奈特‧弗洛姆(Lynette Fromme)還沒來得及開槍便事敗；幾周後另一女子莎拉‧珍‧莫爾(Sara Jane Moore)在舊金山向福特開槍，但被路過的人抓住而未命中。

雷根(Ronald Reagan)1981年在華府希爾頓飯店外演講完，被槍手辛克萊(John Hinckley)開槍擊中，但雷根的白宮發言人布雷迪(James Brady)傷勢比他還重。

一名愛達荷州男子2011年向白宮開槍多發，被控以意圖刺殺歐巴馬總統。

四名被刺殺成功的總統都是遇到槍擊。

林肯(Abraham Lincoln)是第一位被刺殺的美國總統，1865年現身華府福特劇院(Ford’s Theater)時，被當晚演出的演員布斯(John Wilkes Booth)由腦後開槍射殺。布斯逃離現場，但幾周後在維吉尼亞州逮捕行動中被射殺。

加菲爾(James Garfield)總統1881年7月在華府火車站被開槍。同年9月在新澤西州再遇槍擊，傷重不治。槍手叫古提奧(Charles Guiteau)，原是加菲爾德的支持者，因謀官不成憤而行兇，同一年被定罪且絞死。

麥金利(William McKinley)總統1901年9月在紐約州水牛城遭無政府分子佐克茲(Leon Czolgosz)開槍擊中，幾日後傷重不治。佐克茲後來被判電刑處死。

甘迺迪(John F. Kennedy)總統1963年坐敞篷大禮車在達拉斯市遊行時，遭槍手奧斯華(Lee Harvey Oswald)狙擊而死；奧斯華同情蘇聯，開槍後幾天被捕，而他本人則被魯比(Jack Ruby)在達拉斯市警局地下室射殺。

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