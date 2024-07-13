我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺川普槍手遭「爆頭」 目擊者曝特勤反應慢半拍

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢遇刺 裴洛西引丈夫遇襲事件 歐巴馬稱幸好沒事

中央社／舊金山13日電
前眾院議長裴洛西。（歐新社）
前眾院議長裴洛西。（歐新社）

共和黨總統參選人川普今天在賓州造勢時現場出現槍響，槍手遭擊斃，另有一名與會者死亡。民主黨重量級人士，包括副總統賀錦麗（Kamala Harris）、前總統歐巴馬（Barack Obama）、前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）同聲譴責暴力事件。

歐巴馬發表聲明譴責槍擊事件，並表示雖然尚不清楚事件全貌，但所幸川普（Donald Trump）傷勢並不嚴重，「我們都應該感到欣慰」。

他透過X平台發文抨擊這起事件，「我們的民主制度絕不容許政治暴力」。

歐巴馬表示，民眾應該在此時此刻，重新確保政治文明和彼此尊重，他和前第一夫人米雪兒歐巴馬（Michelle Obama）祝川普早日康復。

副總統賀錦麗則指出，他和丈夫任德龍（Doug Emhoff）為川普、川普的家人及所有因為這場槍擊事件受傷和受到影響的人祈禱。

賀錦麗表示，這種暴力行不為美國社會所容許，「我們必須全力譴責這種令人憎惡的行為，並盡一己力量，確保不會有更多暴力事件發生」。

民主黨籍前眾院議長裴洛西和加州州長紐森（Gavin Newsom ）同樣譴責暴力，裴洛西推文援引丈夫保羅裴洛西（Paul Pelosi）遇襲事件指出，「我們的社會不容許任何形式的政治暴力存在」。

紐森說，「我的心與川普總統及今天集會上受影響的每位民眾同在」。

共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）則讚許特勤局人員迅速反應，並表示他與夫人蘿拉布希（Laura Bush）慶幸川普在經歷這起懦弱的攻擊事件後安然無恙。

川普今天到賓州巴特勒（Butler）造勢，開場沒多久現場便傳出槍響。特勤局人員立刻衝上台將他圍住。透過電視畫面可以看見他臉側和耳朵有血跡。他目前狀況良好。

川普 裴洛西 歐巴馬

上一則

川普造勢大會傳槍響 目擊者：一開始很像是放煙火

下一則

刺殺川普槍手遭「爆頭」 目擊者曝特勤反應慢半拍

延伸閱讀

川普造勢爆槍響 舒默：政治暴力無容身之處 內唐亞胡：震驚

川普造勢爆槍響 舒默：政治暴力無容身之處 內唐亞胡：震驚
現場圖輯／群眾有的驚慌相擁 有的跟著川普高舉拳頭

現場圖輯／群眾有的驚慌相擁 有的跟著川普高舉拳頭
現場圖輯／槍響那刻 川普嘴唇、臉頰和右耳都有血跡

現場圖輯／槍響那刻 川普嘴唇、臉頰和右耳都有血跡
拜登聽取川普遇襲簡報 發文稱「感謝聽到他安然無恙」

拜登聽取川普遇襲簡報 發文稱「感謝聽到他安然無恙」

熱門新聞

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 1與會者身亡 另2重傷

2024-07-13 21:35
第一夫人吉兒日前被問如何看民主黨人逼宮拜登，她怒飆記者「別對我大叫」。圖為吉兒8日在喬治亞州競選活動畫面。（歐新社）

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

2024-07-09 08:15
16歲的高中生威爾遜入選美國代表隊，成為美國參加奧運會最年輕的田徑選手。(路透)

巴黎奧運／俄州16歲少年「跑」進美國隊 成最年輕田徑選手

2024-07-06 02:17
前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件。(路透)

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

2024-07-13 20:05
繼美國總統拜登上月在辯論會的災難性表現後，今天他將首度舉行記者會。(歐新社)

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

2024-07-11 21:00
拜登究竟會不會退選成為新聞焦點，圖為他7日在賓州進行競選活動。（歐新社）

拜登7月中宣布退選、民主黨辦「閃電初選」？但後面還有大麻煩

2024-07-07 23:41

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 1與會者身亡 另2重傷

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 1與會者身亡 另2重傷
4生肖紅光滿面 屬猴事業進步、他們得提拔又投資大賺

4生肖紅光滿面 屬猴事業進步、他們得提拔又投資大賺
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊