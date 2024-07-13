川普造勢遇刺 裴洛西引丈夫遇襲事件 歐巴馬稱幸好沒事

前眾院議長裴洛西。（歐新社）

共和黨總統參選人川普 今天在賓州造勢時現場出現槍響，槍手遭擊斃，另有一名與會者死亡。民主黨重量級人士，包括副總統賀錦麗（Kamala Harris）、前總統歐巴馬 （Barack Obama）、前眾院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）同聲譴責暴力事件。

歐巴馬發表聲明譴責槍擊事件，並表示雖然尚不清楚事件全貌，但所幸川普（Donald Trump）傷勢並不嚴重，「我們都應該感到欣慰」。

他透過X平台發文抨擊這起事件，「我們的民主制度絕不容許政治暴力」。

歐巴馬表示，民眾應該在此時此刻，重新確保政治文明和彼此尊重，他和前第一夫人米雪兒歐巴馬（Michelle Obama）祝川普早日康復。

副總統賀錦麗則指出，他和丈夫任德龍（Doug Emhoff）為川普、川普的家人及所有因為這場槍擊事件受傷和受到影響的人祈禱。

賀錦麗表示，這種暴力行不為美國社會所容許，「我們必須全力譴責這種令人憎惡的行為，並盡一己力量，確保不會有更多暴力事件發生」。

民主黨籍前眾院議長裴洛西和加州州長紐森（Gavin Newsom ）同樣譴責暴力，裴洛西推文援引丈夫保羅裴洛西（Paul Pelosi）遇襲事件指出，「我們的社會不容許任何形式的政治暴力存在」。

紐森說，「我的心與川普總統及今天集會上受影響的每位民眾同在」。

共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）則讚許特勤局人員迅速反應，並表示他與夫人蘿拉布希（Laura Bush）慶幸川普在經歷這起懦弱的攻擊事件後安然無恙。

川普今天到賓州巴特勒（Butler）造勢，開場沒多久現場便傳出槍響。特勤局人員立刻衝上台將他圍住。透過電視畫面可以看見他臉側和耳朵有血跡。他目前狀況良好。