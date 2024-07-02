川普享豁免權 拜營：最高院把通往獨裁政權鑰匙交川普

華府特區聯邦區域法院法官裘特康估計，川普案件最快10月才會開審。以此時程，在大選之前應該不會審判。（美聯社）

最高法院裁定前總統川普 任內的公務行為享有豁免權，讓共和黨人士氣大振，視為一大勝利，另一方面，民主黨 人則陷入一片沮喪。

根據紐約時報(New York Times)報導，川普競選搭檔可能人選、俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)率先讚揚最高法院的裁決表示：「不僅對川普、對法治而言，都是一次重大勝利。」

另外蒙大拿州聯邦參議員戴恩斯(Steve Daines)也表示，最高法院裁決結束「拜登 拿司法部當打手的悲慘篇章」；前白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)也說：「是民主黨非法違憲行動的再次挫敗，該行動旨在消除異己、監禁反對派領袖、實行獨裁統治、用暗黑集團取代民主、用左翼寡頭取代自由。」

最高法院自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)、凱根(Elena Kagan)和傑克森(Ketanji Brown Jackson)三人反對授予川普豁免權，但不敵贊成多數，讓民主黨人對美國民主的未來表示擔憂。

民主黨全國委員會(Democratic National Committee)主席哈里森(Jaime Harrison)直言：「實在太可怕了，願上帝憐憫我們的國家，出於對民主的恐懼，我不同意。」

拜登競選團隊也發表聲明強調，裁決並未改變2021年1月6日之前與當天，川普的所做所為：「川普在2020年大選失敗後，大發雷霆並煽動暴動，讓我國的民主受到嚴重傷害。」

拜登競選團隊副總幹事弗克斯(Quentin Fulks)受訪時指控最高法院將「通往獨裁政權的鑰匙交給川普」。

聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)則宣稱1日「是美國悲哀的一天」並強調：「叛國罪或煽動叛亂不應被視為賦予總統核心的憲法權力。」

紐約大學(New York University)布瑞南司法中心(Brennan Center for Justice)主席沃德曼(Michael Waldman)也對裁決表達不滿：「法院已經為違法總統公布指導手冊，只要你保證是和其他政府官員合謀，就永遠不會被追究責任。」