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川普享極大豁免權 自由派大法官：授予總統採激烈行徑

編譯陳韻涵／綜合報導
2020年1月6日當天，川普在白宮前發表的演講，被視為煽動支持者進攻國會，阻止眾院的總統當選人認證程序。但大法官認為川普此舉是官方動作，可有被訴的豁免權。(美聯社) FILE - With the White House in the background, President Donald Trump speaks at a rally in Washington, Jan. 6, 2021. The January 6 committee investigation of the aftermath of the 2020 presidential election and the events leading up to the capitol insurrection raise questions about former President Donald Trump's role and whether he committed crimes. As illuminating have been the various schemes and talking points that have come up from witnesses that highlight what a president has the authority to do. Government and legal experts say the bigger question is can limits be put on that presidential authority to make sure there are no repeats of 2020 in future administrations. (AP Photo/Jacquelyn Martin, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2022-07-14，數位典藏序號：20220714120839408】
2020年1月6日當天，川普在白宮前發表的演講，被視為煽動支持者進攻國會，阻止眾院的總統當選人認證程序。但大法官認為川普此舉是官方動作，可有被訴的豁免權。(美聯社) FILE - With the White House in the background, President Donald Trump speaks at a rally in Washington, Jan. 6, 2021. The January 6 committee investigation of the aftermath of the 2020 presidential election and the events leading up to the capitol insurrection raise questions about former President Donald Trump's role and whether he committed crimes. As illuminating have been the various schemes and talking points that have come up from witnesses that highlight what a president has the authority to do. Government and legal experts say the bigger question is can limits be put on that presidential authority to make sure there are no repeats of 2020 in future administrations. (AP Photo/Jacquelyn Martin, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2022-07-14，數位典藏序號：20220714120839408】

最高法院1日裁定，前總統川普及其他總統對在任期間的所作所為，享有極大豁免權；此決定不僅可能影響川普的案件，也可能影響未來總統的行為。

華盛頓郵報分析，豁免權裁決可歸納出以下四大要點：

勾銷川普與官員共謀

川普未獲得他最初尋求的所有行為「絕對」豁免權，但最高法院的裁決對川普而言，顯然形同政治勝利，不僅超乎眾人預期，且可望解決官司爭議。

最高法院裁定，川普不會因為任何「與司法部官員討論」的行為而被告，這一部分在聯邦起訴書有提到。這會勾銷川普與司法部官員克拉克(Jeffrey Clark)的共謀，而川普、克拉克及其他司法部官員也在喬州干預大選案件中被起訴。

最快也要10月才開審

技術層面來看，川普仍可能被起訴，但最高法院的裁決造就諸多不確定性；就今年大選而言，最重要的是拖字訣，川普的案件估計不會在大選前審判。

華府特區聯邦區域法院主審法官裘特康(Tanya S. Chutkan)表示，她必須考慮檢方的案件中允許哪些部分，涉及冗長討論和審慎考量，可能導致漫長的上訴。

裘特康已表示，若案件回到她手中，她將給川普團隊三個月準備，這表示無論最終決定如何，最快也要10月開審。

籌畫政變也能豁免？

這項決定很容易聯想到川普的案件，畢竟這是當務之急，但也會影響未來的總統作為，包括川普潛在的第二任期。

最高法院自由派大法官示警，這項裁決授予未來總統採取激烈行徑。

大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)寫道，「命令海豹隊六號小組刺殺政治對手？豁免。籌畫軍事政變掌權？豁免。收賄換特赦？豁免。豁免，豁免，豁免。」

大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)則警告，總統現在可以豁免諸多指控，包括暗殺對手和煽動未遂政變。

民主黨連續悲慘五天

最高法院的裁決，造就民主黨悲慘的第五天。拜登6月27日的辯論表現差勁，最高法院翌日做出兩項裁決，限制政府起訴國會暴亂被告，川普在公關方面取得重大勝利，並賦予右派企求多時、挑戰聯邦官員的工具。

如今，最高法院的裁決讓川普的案件變得更加複雜，且恐讓川普在第二任期內，以更極端的方式行使行政權。

川普 司法部 大法官

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