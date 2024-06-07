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法界：川普若坐牢 將釀憲政危機

記者顏伶如／綜合報導
法律專家指出，前總統川普若因封口費案坐牢，恐將引發大規模憲政危機。(路透)
法律專家指出，前總統川普若因封口費案坐牢，恐將引發大規模憲政危機。(路透)

前總統川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象「封口費」時偽造商業紀錄，陪審團5月30日裁定34項起訴重罪全數罪名成立，法官訂於7月11日宣布刑期。新聞周刊(Newsweek)6日報導，法律專家指出，川普坐牢恐將引發大規模憲政危機。

雪城大學(Syracuse University)法律教授吉爾曼(Greg Germain)受訪時說，川普被判坐牢將衍生許多法律挑戰，由於後果相當嚴重，川普因此能夠躲過牢獄之災。

吉爾曼表示，川普應該不會被判有期徒刑，否則將引發嚴重的憲政危機與一連串上訴官司、人身保護令(habeas corpus)聲請等挑戰，囚犯川普對於司法系統來說彷有如燙手山芋。

吉爾曼分析，比較精明的解套辦法是判處川普緩刑，或者裁定刑責等到上訴結束才執行。他說，紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)如果判處川普坐牢，會讓外界覺得默欽「存有偏見」(biased)。

法律專家指出，前總統川普若因封口費案坐牢，恐將引發大規模憲政危機。圖為去年10月...
法律專家指出，前總統川普若因封口費案坐牢，恐將引發大規模憲政危機。圖為去年10月2日紐約州法院外有人舉著畫著川普入獄畫面的標語示威。(路透)

威德勒大學(Widener University)法律教授狄米諾(Michael Dimino)同樣表示，讓川普坐牢將引發憲政危機。狄米諾受訪時說，川普「極不可能」入獄服刑。

狄米諾說，諷刺的是，競選期間處理川普坐牢問題，將比等到川普在大選贏得勝利而上台之後才要解決，困難度提高許多。

他表示，州法院是否有權判處美國總統或總統候選人坐牢並無前例可循，但各州不能干預聯邦權限的準則則非常清楚，包括總統必須履行職責。

狄米諾指出，總統代表全國，某一州無權掌控其他49州；最高法院在科羅拉多州選票列名訴訟裡，大法官便一致認為科州無權阻擋川普列名選票，因此如果某一州判處川普坐牢也將構成違憲，某一州如果要對總統做出可能影響履行總統職責的旅遊禁令等處罰，同樣不符憲法。

對於總統候選人，憲法並沒有賦予任何特殊地位，候選人並沒有憲法職責必須履行，但狄米諾分析，如果某一州讓總統候選人坐牢，導致無法參加競選活動，將對選舉造成嚴重干預，影響選舉結果的合法性。

川普 紐約州 緋聞

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