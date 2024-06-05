川普干預選舉案 喬治亞州上訴法院暫停審理

前總統川普。（美聯社）

喬治亞州 上訴法院今天凍結了前總統川普 和共同被告涉及干預選舉案的所有訴訟程序。

綜合法新社和路透報導，現年77歲的川普在喬治亞州被控參與推翻該州2020年大選結果的犯罪陰謀，民主黨籍現任總統拜登 當年在喬治亞州以大約1萬2000票勝出。

今年3月，承審本案的法官駁回川普和其他幾名共同被告尋求法院認定承辦檢察官威里斯（Fani Willis）不符資格，他們指控威里斯和其聘請協助調查的韋德（Nathan Wade）有「不正當、秘密的私人關係」。

川普和其共同被告對喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）高等法院法官邁克菲（Scott McAfee）的裁決提出上訴，喬州上訴法院本週表示，將於10月4日審理上訴案件。

上訴法院今天下令暫停所有訴訟程序，等待上訴結果。

法院下達上述命令，幾乎可以肯定此案不會在美國11月大選前進行審理，預計川普將以共和黨候選人身分再次與拜登對決。

此案證據包括一段電話錄音，其中川普要求喬治亞州一名高階選舉官員「找到」足夠的選票來扭轉大選結果。

上週，紐約陪審團就「封口費案」判定川普有罪，罪名是偽造商業紀錄，以掩飾向色情片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付13萬美元，換取她在2016年大選前對與川普的風流韻事保持沉默。

18名同案被告與川普在喬治亞州被控敲詐勒索等罪名，其中包括他的前私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）及前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）。

川普的4名原共同被告，包括3名前競選律師承認犯下較輕的指控，讓他們免於入獄。

此外，川普還面臨聯邦指控，罪名是密謀推翻2020年大選結果，以及涉嫌在佛羅里達州住家囤積機密文件並拒絕歸還這些資料。

這些案件預計都不會在今年總統大選前審理。

川普的律師團隊一再尋求推遲到11月大選過後再審理，屆時川普若勝選，他可能會撤銷所有對自己不利的聯邦訴訟。