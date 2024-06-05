「我不會被嚇倒」稱司法部遭抹黑 加蘭德眾院強力辯護
司法部長加蘭德(Merrick Garland)4日在聯邦眾院司法委員會作證，強烈譴責共和黨人對司法部門「前所未有的攻擊」，並向試圖指控他「蔑視國會」的議員表示，他「不會被嚇倒」。
值此司法部起訴前總統川普和拜登總統之子的空前時刻，加蘭德以異常激烈的證詞，強力捍衛司法部的獨立性和完整性。面對川普及其共和黨盟友的攻擊，加蘭德表示，司法機關維護法治的承諾絕不會因此受阻。
在川普盟友領導的眾院司法委員會中，加蘭德譴責有關司法部背後支持紐約州法院起訴、導致川普被判34項重罪的「陰謀論」說法，同時猛烈抨擊其他與執法有關的「毫無根據且極其危險的謊言」。
加蘭德並表示，共和黨指控他「蔑視國會」，是「一長串針對司法部發動攻擊」的最新一次。他表示，這些攻擊「既沒有、也不會」影響司法部門決策。
「我不會被嚇倒，」加蘭德說：「司法部不會被嚇倒。我們將繼續不受政治影響地開展工作；我們不會在捍衛民主方面退縮。」
川普上周在紐約被定罪後，川普和支持者加大攻擊刑事司法體系，猛烈抨擊檢察官、法官和陪審團，指曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)提起該案是拜登精心策畫。加蘭德指責這種未經證實的說法是在「攻擊司法程序」。
加蘭德還抨擊川普有關聯邦調查局2022年搜查他住所海湖莊園時「獲授權向他開槍」、「準備將他帶走」的說法，是歪曲事實。
在被問到司法部門維護法治的角色時，加蘭德一度情緒激動，雙手緊握表示，「我整個職涯都在致力確保法治規範，我們遵循先例，對所有案件一視同仁，我們沒有敵人或朋友，我們不關注我們正在調查的政黨、財富、權力或影響力」。
聽證會開始不久，共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)即宣布，為解決他認為「司法系統已被當成武器」用來針對川普的問題，將透過立法、資金和監督「三管齊下」，繞過川普案件中的司法部和檢察官權威。
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