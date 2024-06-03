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不滿封口費案判決 川普支持者「倒掛國旗」抗議

編譯徐薏茹／綜合報導
倒掛國旗目前成為川普支持者對川普因封口費案被判有罪的不滿與抗議。(美聯社)
倒掛國旗目前成為川普支持者對川普因封口費案被判有罪的不滿與抗議。(美聯社)

倒掛國旗一般代表發生災難、需要救援，然而這一舉動現在正成為川普支持者的抗議手段，表達對於川普封口費案被定罪的不滿。

紐約陪審團5月30日裁定川普有罪，不久後，喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)、前白宮國家安全顧問佛林(Michael Flynn)等著名川普支持者在社群媒體發布國旗倒掛的照片，佛林將X平台帳號的個人頭像換成國旗倒掛的圖像。

到5月31日，挺川社群媒體帳號充斥著在門廊和草坪上倒掛國旗的畫面；連著名華府保守派智庫「傳統基金會」( Heritage Foundation)都發布一張照片，顯示其華府總部上方倒掛著國旗。

佛州西棕櫊灘市，川普所在的海湖山莊外2日聚集支持者，表達抗議封口費案對川普有罪裁...
佛州西棕櫊灘市，川普所在的海湖山莊外2日聚集支持者，表達抗議封口費案對川普有罪裁定。(美聯社)

地方新聞台KTLA報導，加州洛杉磯郡蒙羅維亞(Monrovia)一間圖書館外，用於國殤日紀念的數十面國旗在5月30日晚間被顛倒置放。

蒙羅維亞市行政官費克(Dylan Feik)1日接受有線電視新聞網(CNN)採訪表示：「本市對於有人將國旗倒掛感到非常驚訝，這些國旗是為了向我們社區的退伍軍人致敬而放置的。我們在職員和社區成員的幫助下重新正確地放置國旗。」

紐約時報上個月披露，2021年1月最高法院保守派大法官艾里托(Samuel Alito)的家門外出現倒置的國旗，之後倒掛國旗的舉動再度受到檢視；在當時國旗倒掛是川普支持者的象徵，他們聲稱2020年總統大選存在廣泛舞弊情形，艾里托說他的妻子為回應一次鄰里間的爭端而倒掛國旗。

美國法律記載了對國旗的尊重，法律載明：「除非是在生命或財產面臨極度危險的情況下作為嚴重危機的訊號，否則國旗永遠不應該倒放展示。」

倒掛國旗抗議的風波似乎在周末愈演愈烈， 5月30日判決出爐後，鄉村音樂歌手奧爾迪恩(Jason Aldean)在擁有440萬人追蹤的Instagram帳號發布一張國旗倒放的照片，貼文寫到：「我們國家現在正處於可怕的時刻，當一名前美國總統被我們的司法體系這樣對待，代表我們會面臨什麼呢？」該則貼文至6月1日止已獲得近50萬個按讚。

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