不滿封口費案判決 川普支持者「倒掛國旗」抗議
倒掛國旗一般代表發生災難、需要救援，然而這一舉動現在正成為川普支持者的抗議手段，表達對於川普封口費案被定罪的不滿。
紐約陪審團5月30日裁定川普有罪，不久後，喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)、前白宮國家安全顧問佛林(Michael Flynn)等著名川普支持者在社群媒體發布國旗倒掛的照片，佛林將X平台帳號的個人頭像換成國旗倒掛的圖像。
到5月31日，挺川社群媒體帳號充斥著在門廊和草坪上倒掛國旗的畫面；連著名華府保守派智庫「傳統基金會」( Heritage Foundation)都發布一張照片，顯示其華府總部上方倒掛著國旗。
地方新聞台KTLA報導，加州洛杉磯郡蒙羅維亞(Monrovia)一間圖書館外，用於國殤日紀念的數十面國旗在5月30日晚間被顛倒置放。
蒙羅維亞市行政官費克(Dylan Feik)1日接受有線電視新聞網(CNN)採訪表示：「本市對於有人將國旗倒掛感到非常驚訝，這些國旗是為了向我們社區的退伍軍人致敬而放置的。我們在職員和社區成員的幫助下重新正確地放置國旗。」
紐約時報上個月披露，2021年1月最高法院保守派大法官艾里托(Samuel Alito)的家門外出現倒置的國旗，之後倒掛國旗的舉動再度受到檢視；在當時國旗倒掛是川普支持者的象徵，他們聲稱2020年總統大選存在廣泛舞弊情形，艾里托說他的妻子為回應一次鄰里間的爭端而倒掛國旗。
美國法律記載了對國旗的尊重，法律載明：「除非是在生命或財產面臨極度危險的情況下作為嚴重危機的訊號，否則國旗永遠不應該倒放展示。」
倒掛國旗抗議的風波似乎在周末愈演愈烈， 5月30日判決出爐後，鄉村音樂歌手奧爾迪恩(Jason Aldean)在擁有440萬人追蹤的Instagram帳號發布一張國旗倒放的照片，貼文寫到：「我們國家現在正處於可怕的時刻，當一名前美國總統被我們的司法體系這樣對待，代表我們會面臨什麼呢？」該則貼文至6月1日止已獲得近50萬個按讚。
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