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川普遭判有罪引爆支持者捐款 一日募得5300萬美元

中央社／華盛頓31日綜合外電報導
川普的總統競選團隊31日說，川普於封口費案被判有罪後，他們藉由線上小額募款籌到了近5300萬美元。（歐新社）
川普的總統競選團隊31日說，川普於封口費案被判有罪後，他們藉由線上小額募款籌到了近5300萬美元。（歐新社）

川普的總統競選團隊31日說，川普於封口費案被判有罪後，他們藉由線上小額募款籌到了近5300萬美元，並稱這次判決以「前所未見」程度激起粉絲對他的支持。

法新社報導，美國前總統川普（Donald Trump）的競選團隊還表示，這項創紀錄的募款所得，相當於每小時便募得200多萬美元。

川普競選團隊的資深幕僚拉齊維塔（Chris LaCivita）及威爾斯（Susie Wiles）指出，超過1/3的捐款來自過去不曾為這次競選活動掏錢的民眾，兩人並大讚「全美各地愛國者的支持噴發」。

拉齊維塔和威爾斯稱30日的法院判決是場騙局，還說「數位募款系統湧入排山倒海的支持」，小額捐款者帶來的流量一度造成網路延遲。

紐約一陪審團30日裁決，川普在2016年競選總統最後階段涉嫌偽造商業紀錄以掩蓋一件性醜聞，相關34項指控全都有罪。

檢察官稱，川普2006年在妻子梅蘭妮亞（Melania）產子後不久，與成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）發生性關係；10年後他競選總統時為免醜聞發酵，支付了對方封口費，因此欺騙選民，其後他還涉嫌偽造文書來隱藏這筆款項。

法官訂於7月11日宣判量刑，但川普預料將就裁決提出上訴。

拉齊維塔和威爾斯表示：「不肖的（美國現任總統）拜登（Joe Biden）和民主黨人利用他們的選舉干預和政治獵巫，以前所未有程度喚醒了『讓美國再次偉大』（Make America Great Again，MAGA）運動。」

川普這次裁決出爐後不久，他的競選活動官網便開始將訪客導到一個募款網頁，頁面上稱他是遭到迫害的「政治犯」，網頁上線短短幾分鐘後就當機了約1個小時。川普所屬的共和黨官方募款平台WinRed也被激增的支持者灌爆。

川普 拜登 梅蘭妮亞

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