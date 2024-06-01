川普有罪／會怎麼判刑？監禁、緩刑、社會服務…皆有可能

法官默欽將在7月11日判定川普的刑責，包括監禁、緩刑、罰款、居家監禁等，都有可能。（路透）

前總統川普 封口費案34項罪名全部成立，紐約州 高等法院法官默欽(Juan Merchan)定於7月11日，即共和黨全國代表大會舉行之前判刑，曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)拒絕說明會要求判處何種刑罰。

川普被判入獄、居家監禁、緩刑、罰款，乃至社會服務……等皆有可能，他的律師必須在6月13日之前提交量刑建議，肯定會尋求避免入獄；白艾榮辦公室也必須在6月27日之前提交建議。

曾為曼哈頓地區檢察官辦公室擔任白領犯罪案檢控律師的霍維茲(Dan Horwitz) 表示，一級偽造商業紀錄的最低刑罰可以不用坐牢，若是如此川普可獲得緩刑或有條件釋放；而最高刑罰則為監禁4年，各項罪名可以同時執行，換言之總共監禁4年。

若要入獄監禁則情況變得複雜，由於川普是前總統仍受特勤局保護，特勤局人員要在獄中輪換，他也要與其他囚犯隔離，食物和個人物品可能需要小心檢查，以保護他的安全。

特勤局在裁決後即時發聲明表示，「我們的安全措施將保持不變。」

如果判緩刑，最長緩刑為5年，其間必須遵守法官定下的規則，否則會即時入獄。

若是居家監禁，川普將被戴上腳鐐手銬及受到監視，但可以繼續競選活動，舉行新聞發布會，在社交媒體上保持活躍。

如果是判罰款，每項罪名最高罸款5000元，即川普最多繳付17萬元，對他來說不算什麼。

至於判處社會服務，有可能要在街上檢垃圾、清理塗鴉、到食物銀行或社區花園執行其他瑣碎工作。

在陪審團裁定川普罪成後，他的代表律師白朗奇(Todd Blanche)向有線電視新聞網 (CNN) 表示，任何刑罰皆有可能，不過像川普總統這樣的人永遠不應因此而入獄。

法官默欽在整個審訊過程中，也強調必須允許川普有競選及獲得第一修正案權利的重要性，暗示這或會是他的判刑考量因素。

另據紐約時報報導，如果川普在11月再度當選總統，他有權力可以特赦聯邦定罪，但是這個權力並不適用於州定罪，所以川普不能特赦自己留在紐約州紀錄的34項重罪定罪。