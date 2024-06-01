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川普有罪／伊凡卡首表達挺父「我愛你」 麥康諾、克宮也幫發聲

編譯廖振堯／綜合報導
2020年選舉後即脫離政治的伊凡卡，在川普被判有罪後終於發聲支持父親。（路透）
2020年選舉後即脫離政治的伊凡卡，在川普被判有罪後終於發聲支持父親。（路透）

前總統川普的封口費案30日被判所有指控皆有罪後，長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)首次表達對父親的支持；參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)也暫時放下與川普的嫌隙，表示希望能推翻判決。另一方面，連克里姆林宮都為川普發聲，稱他很明顯是遭到政治追殺。

國會山莊報(The Hill)報導，伊凡卡在川普卸任後一直保持相對低調，2022 年，從華盛頓搬到佛羅里達州後，她說她選擇「優先考慮我的孩子和我們作為家庭創造的私人生活且不打算參與政治」。她30日在Instagram上發布了一則限時動態，貼出年幼的她被川普抱著的照片，並打上「我愛你，爸爸」並附上愛心符號。

麥康諾在這幾個月皆拒絕評論川普的官司，去年4月川普封口費案首次不認罪時也未出聲支持。判決出爐後數小時，麥康諾便發文稱曼哈頓區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)根本不應該起訴這些罪名，他希望上訴時能推翻判決。

除了麥康諾，曾投票支持彈劾川普的緬因州參議員柯林斯(Susan Collins)也批評白艾榮是出於政治動機才起訴川普，稱美國司法制度最重要的是法律之前人人平等，不因身分而待遇不同，然而封口費案恰恰相反，只因為被告是川普，白艾榮保證會起訴而起訴，而非因特定犯罪行為起訴他。

麥康諾和柯林斯可說是參院共和黨中兩大「質疑川普」派，國會山莊報指出連他們都聲援川普，顯見封口費案判決可能凝聚共和黨內部分歧。

而在克里姆林宮，發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)原本不願發表意見評論，稱「我們不喜歡外界對我們法院判決品頭論足，反過來我們也盡量不評論外界。」但最後仍鬆口，說這是一個以任何可能方式除掉川普的明顯計畫，「事實上已經透過一切可能的合法和非法手段消除了政治對手，這非常明顯，全世界都肉眼可見。」

伊凡卡31日在IG上貼出川普抱她的舊照，並標註「我愛你，爸爸」，以示支持。(取自...
伊凡卡31日在IG上貼出川普抱她的舊照，並標註「我愛你，爸爸」，以示支持。(取自ivankatrump IG)

川普 麥康諾 白艾榮

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