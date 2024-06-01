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川普有罪／川普陣營趁勢募款：1晚就獲3480萬元捐款

編譯陳韻涵／綜合報導
前總統川普欲利用他在封口費案中被裁定34項罪名全部有罪作為競選資本，製造他被競選對手迫害的形象。圖為他5月1日在密西根州的一場造勢活動中演講。(美聯社)
前總統川普欲利用他在封口費案中被裁定34項罪名全部有罪作為競選資本，製造他被競選對手迫害的形象。圖為他5月1日在密西根州的一場造勢活動中演講。(美聯社)

前總統川普競選團隊5月31日上午宣布，封口費案裁決公布後募得3480萬元，等於每項重罪指控募得逾百萬元，超過他的陣營在今年1月和2月募得款項的總和，也打破共和黨網上募款紀錄，同時顯示基層選民大力支持的初步跡象。

前總統川普封口費案30日被紐約陪審團裁定34項刑事指控都有罪後，川普再戰白宮競選團隊趁勢募款，更新審判主題的官網內容，並將訪客導向募款網頁；川普則在社群平台上自稱「政治犯」，重申審判為政治獵巫。

政治新聞網站Politico報導，陪審團認定川普34項偽造商業紀錄全部有罪的消息傳出後，競選團隊隨即把官網改為審判主題，內容包括「美國司法已死」(JUSTICE IS DEAD IN AMERICA)，並將訪客導向募款網站。

川普支持者湧入共和黨官方捐款平台「WinRed」，致網頁一度當機。

川普競選陣營在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文寫道：「美國人民看穿狡猾的拜登操縱審判秀，許多美國人有所感而捐款給川普總統陣營，以致WinRed網頁掛點。」

川普接著在他的社群媒體「真實社群」(Truth Social)發布「警報」，並自稱「政治犯」，希望藉此項支持者勸募新一波捐款；同日晚間在紐約市，川普可望在另一場募款活動中再吸金一波。

裁決出爐後的一封川普競選團隊募款電郵寫道：「我剛在一場被操縱的政治獵巫審判中被定罪：我沒做錯任何事！在你們的支持下，我們將贏回白宮，讓美國再次偉大！」

重大事件發生後，隨即發起募款活動，是川普利用法律災難獲取政治和財務利益的最新案例，且可能是迄今最有利可圖的一次。

川普競選活動不斷將法律風險轉化成數百萬元競選銀彈；事件愈危急，川普團隊就能募到更多錢。

即便4月募款進帳可觀，川普競選團隊手頭現金仍比拜登總統少；截至4月底，川普共有4900萬元競選資金，拜登則有8400萬元。

共和黨策士巴特列(Matthew Bartlett)說，「判決出爐會帶動草根運動，長期支持者會參與，甚至吸引更多人加入，之前袖手旁觀的人士則會挺身而出。」

川普 拜登 共和黨

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