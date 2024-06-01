川普有罪／拜登陣營發聲「無人能凌駕法律」 但未大做文章

反對川普的群眾5月31日在紐約的川普大樓外慶祝川普被判決有罪。(路透)

拜登 總統競選陣營前幾周不拿前總統川普 在紐約州因「封口費」一案受審作文章，如今川普30日被判34項刑事罪名都成立，因此選戰陣營立即展開攻勢，聲稱判決代表「無人能凌駕法律」，但他們私下認為判決不會從根本上改變選情，畢竟川普基本盤還是死忠於他，而獨立選民早就把川普違法犯罪因素計算在內。

華盛頓郵報報導，拜登競選總部發言人泰勒(Michael Tyler)聲明表示，川普總是誤以為，為了個人利益，犯法從不必面臨後果，但判決並不會改變人民面臨的單純現實，也就是只有一種方式能不讓川普坐進橢圓形辦公室；不管重罪罪名是否被判有罪，川普還是會成為共和黨的總統提名人。

泰勒的聲明代表拜登的幕僚開始直接評論官司，但也可能顯示競選陣營未來幾個月只會在川普的官司麻煩上點到為止，而快速針對川普的政策提案、從政紀錄下手。

泰勒說，川普取得第二任期，意味著紊亂，剝奪人民權利，醞釀政治暴力；人民定會在11月的選舉中拒絕接受這種狀況。

要求匿名的拜登競選陣營人士表示，陪審團作出判決之前，競選團隊的訊息依然聚焦在川普的執政紀錄，即便內部一直在討論，是否要把川普「重罪犯」的角色打得更狠一些。

拜登本人30日晚間並未正式評論判決，但川普被判有罪之後，他在社媒X平台貼出募款呼籲寫道：「只有一種方式可以把川普擋在橢圓形辦公室之外，那就是去投票。今日就請捐款給我們的競選陣營。」

拜登的競選陣營克制，白宮 更是如此；拜登試圖努力展示，自己不想影響川普的官司。白宮法務辦公室聲明表示，尊重法治，此外不置一詞。

川普的團隊則頻頻把他的官司麻煩歸咎於拜登，毫無證據地宣稱，拜登把司法部「武器化」。但30日的判決，是源於紐約州選出的地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)起訴的案件。

川普官司審理期間，有些民主黨人建議拜登競選陣營利用川普的官司麻煩來獲取政治利益，但拜登與他的幕僚一直保持距離。

判決出爐後，川普重彈自己的不實說法，指責拜登及其行政當局發動本案來斬獲政治利益，「本案是拜登政府所為，想傷害政治對手」。川普離開法院時說，真正的判決是人民11月5日的投票。